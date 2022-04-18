«Такие эксперименты недопустимы»: пародию человека-«пса» на «Родину-мать» осудили в музее-заповеднике «Сталинградская битва»

В Гостином дворе в столице прошла выставка современного искусства «Арт Москва». Организаторы выставки показали москвичам пародию на всемирно известную скульптуру «Родина-мать зовет!», установленную на Мамаевом кургане в Волгограде. С осуждением произведения скандального киевского художника Олега Кулика, известного также как человек-собака, уже выступили видные российские деятели и руководство музея-заповедника «Сталинградская битва».

Первым негодование выразил в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.

— Пародию на «Родину-мать» Евгения Вучетича решили показать москвичам организаторы выставки «Арт Москва» в Гостином дворе. «Гостиный двор», напомним, отделяет от Красной площади пара десятков метров, — подчеркивает в своем посте политик.

В музее-заповеднике «Сталинградская битва» также осудили провокационную пародию и прокомментировали подобные творческие изыски.

— Скульптура «Родина-мать зовет!» является общепризнанным произведением монументального искусства, известным во всем мире. Для нескольких поколений граждан нашей страны — это символ Победы. Вне зависимости от того, вкладывал ли автор произведения в него уничижительный смысл или нет, считаем подобные эксперименты неуместными.

Фото: Алексей Пушков / t.me