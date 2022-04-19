Общество

В Гостином дворе в Москве убрали пародию на «Родину-мать»

Общество 19.04.2022 09:16
19.04.2022 09:16


Провокационная инсталляция-пародия на всемирно известную скульптуру «Родина-Мать зовёт!» исчезла из Гостиного двора в Москве, где с 13 апреля проходила выставка современного искусства «Арт Москва». Произведение скандального киевского художника, человека-«пса» Олега Кулика оставалось на месте до вчерашнего вечера. 

На исчезновение оскандалившейся инсталляции, участие которой допустили организаторы выставки, обратил внимание депутат Государственной Думы от Волгоградской области Андрей Гимбатов, сообщает ИА «Высота 102».

— Возможно, у человека-собаки есть хозяин, так как за ним кто-то убрал, — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

В личном разговоре с корреспондентом информагентства Андрей Гимбатов уточнил, что инсталляция исчезла 18 апреля ближе к вечеру. 

— Вчера мой помощник побывал на месте. В 17.00 инсталляцию уже убрали. Не знаю, кто это сделал, с организаторами выставки нам связаться так и не удалось, — рассказал политик. 

Гимбатов накануне осудил инсталляцию и направил обращение в Следственный комитет России с просьбой проверить действия организаторов выставки «Арт Москва» на наличие состава преступления по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).

Действия организаторов выставки осудили и в Волгограде, в том числе в музее-заповеднике «Сталинградская битва». Крайне возмущение выразил председатель городского совета ветеранов Александр Струков. С фирмой, которая проводила экспозицию в Гостином дворе, редакции информагентства связаться не удалось.

— Добрый вечер. Вы позвонили в компанию «Экспо-Парк». К сожалению, рабочий день уже закончился. Перезвоните завтра с 10 до 19 часов, — сообщает утром 19 апреля автоответчик при наборе номера, указанного на сайте мероприятия.

Первым обратил внимание на провокационную инсталляцию сенатор Алексей Пушков, который обратил внимание, что Гостиный двор расположен буквально в паре десятков метров от Красной площади.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me.

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