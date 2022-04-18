Сбербанк: чаще всего в Поволжье льготные кредиты берут представители торговли, сельского хозяйства и транспортной сферы
Экономика 18.04.2022 11:35 Новости компаний
18.04.2022 11:35 Новости компаний
За первый месяц действия льготной программы кредитования малого бизнеса Банка России «Госпрограмма 15%» Поволжский банк Сбербанка* заключил договоры на общую сумму более 1,7 млрд рублей. Средний размер кредита составил более 5 млн рублей.
Наиболее часто данным видом поддержки пользуются представители сферы торговли – более 22% от общего количества договоров, предприятия сельского хозяйства – 17% и представители транспортной и логистической отрасли – около 10%.
Ярослав Костарев, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка: «Одним из наиболее актуальных видов поддержки бизнеса сегодня являются льготные кредиты МСП от Банка России. Сбербанк традиционно участвует в государственных программах содействия бизнесу и 9 марта начал принимать заявки от предпринимателей по программе Центробанка. Подать заявку можно будет до декабря 2022, но уже сегодня мы отмечает высокий интерес бизнеса Поволжья к данному виду господдержки».
Одним из клиентов, воспользовавшихся данным кредитом, стал Анатолий Кулясов, собственник бизнеса по перевозке грузов. Он обратился в Сбербанк в начале апреля и спустя несколько дней с ним подписали договор и выдали средства.
Анатолий Кулясов, собственник бизнеса: «Кредит был получен очень оперативно, буквально за 1 день. Эти средства сейчас очень актуальны в связи с увеличением цен на запасные части и обслуживание грузового транспорта. Сейчас самое главное сохранить свой бизнес, потому что есть обязательства не только перед собой, но и сотрудниками»
Напомним, получить льготный кредит могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, а средние предприятия – не выше 13,5% годовых также на срок до 1 года. Перечень отраслей по данной программе широкий: исключениями являются только подакцизные виды деятельности, жилое строительство, компании финансовой сферы и предприятия, связанные с бизнесом, не имеющим статуса МСП.
*Поволжский банк Сбербанка работает на территории Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.
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