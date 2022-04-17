Арестован второй фигурант после трагедии с катером в Камышине

Напомним, сегодня Камышинский городской суд арестовал рулевого катера 26-летнего Сергея Мищихина, который 15 апреля катал на служебном катере компанию из пяти человек. После того, как судно налетело на буй, люди оказались в воде. Двое, в том числе ребенок, утонули, четверым удалось спастись.
Расследования 17.04.2022 19:39
17.04.2022 19:39
Напомним, сегодня Камышинский городской суд арестовал рулевого катера 26-летнего Сергея Мищихина, который 15 апреля катал на служебном катере компанию из пяти человек. После того, как судно налетело на буй, люди оказались в воде. Двое, в том числе ребенок, утонули, четверым удалось спастись.
Начальнику Камышинской поисково-спасательной станции по ходатайству следователя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, он подозревается в превышении должностных полномочий.Следствием установлено, что начальник спасательной станции нарушил должностную инструкцию и правила внутреннего водного законодательства Российской Федерации. Так, после личной просьбы своего подчиненного он допустил на территорию охраняемого объекта посторонних лиц. Это в конечном итоге привело к страшной трагедии – гибели 40-летнего мужчины и его 12-летнего сына.
Напомним, сегодня Камышинский городской суд арестовал рулевого катера 26-летнего Сергея Мищихина, который 15 апреля катал на служебном катере компанию из пяти человек. После того, как судно налетело на буй, люди оказались в воде. Двое, в том числе ребенок, утонули, четверым удалось спастись.
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