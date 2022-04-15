Жительница Михайловки три часа колесила по супермаркетам с чужой карточкой

Перед Михайловским районным судом предстанет 39-летняя местная жительница, которая прикарманила потерянную карту и оставила без пенсии 66-летнего михайловца. Женщине грозит до шести лет лишения свободы за кражу 11 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
История произошла в начале марта текущего года. В отдел полиции в Михайловке пришел местный пенсионер и пожаловался в дежурную часть, что он обронил на улице банковскую карту и со счета пропали почти все деньги. Оперативники быстро выяснили, что потерянную карточку подобрала 39-летняя михайловчанка.
Женщина быстро поняла, что ей не удастся снять наличные или разом закупиться в супермаркете без знания пин-кода. Воровка не догадывалась и о сумме, которая хранится на счете. Она решила обойти все продуктовые магазины, пока на карте не закончатся деньги. Женщине потребовалось три часа – за это время она совершила 12 покупок, каждый раз укладываясь в тысячу рублей, чтобы не вводить пин-код на кассе.
После задержания михайловчанка созналась в содеянном. В отношении нее возбудили уголовное дело, его расследование завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала его в суд.
В полиции напомнили, что во избежание неблагоприятных последствий гражданам не следует забирать себе забытые или потерянные другими людьми вещи. При их обнаружении необходимо вернуть вещи собственнику либо уведомить полицию или орган исполнительной власти.