Жительница Михайловки три часа колесила по супермаркетам с чужой карточкой



Перед Михайловским районным судом предстанет 39-летняя местная жительница, которая прикарманила потерянную карту и оставила без пенсии 66-летнего михайловца. Женщине грозит до шести лет лишения свободы за кражу 11 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

История произошла в начале марта текущего года. В отдел полиции в Михайловке пришел местный пенсионер и пожаловался в дежурную часть, что он обронил на улице банковскую карту и со счета пропали почти все деньги. Оперативники быстро выяснили, что потерянную карточку подобрала 39-летняя михайловчанка.

Женщина быстро поняла, что ей не удастся снять наличные или разом закупиться в супермаркете без знания пин-кода. Воровка не догадывалась и о сумме, которая хранится на счете. Она решила обойти все продуктовые магазины, пока на карте не закончатся деньги. Женщине потребовалось три часа – за это время она совершила 12 покупок, каждый раз укладываясь в тысячу рублей, чтобы не вводить пин-код на кассе.

После задержания михайловчанка созналась в содеянном. В отношении нее возбудили уголовное дело, его расследование завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала его в суд.