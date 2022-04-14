Облдума расширит полномочия губернатора Волгоградской области

Волгоградская областная дума готовится принять изменения в устав Волгоградской области. Проект предусматривает наделение губернатора полномочиями по усилению контроля за работой глав муниципалитетов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Согласно измененному уставу, облдума также будет заслушивать доклады о деятельности органов местного самоуправления. Обновленный документ определит основы деятельности уполномоченного по правам человека и КСП Волгоградской области. По новому уставу право вносить законодательные инициативы в регпарламент получат сенаторы, депутаты Госдумы и президент областной торгово-промышленной палаты.
Изменения в устав Волгоградской области внесут для его приведения в соответствие федеральному законодательству, отметили в пресс-службе областной думы. Обновленный документ сегодня рассмотрел парламентский комитет по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий и рекомендовал облдуме принять его. Планируется, что изменения вступят в силу спустя 10 дней после официального опубликования, отдельные положения устава – с 1 июня 2022 года.