Происшествия

Кинолог со стрельбой остановила на границе волгоградца без прав

Происшествия 14.04.2022 11:48
14.04.2022 11:48


В Волгоградской области девушка–полицейский вместе с коллегами задержала 33-летнего автоугонщика без прав на границе с Ростовской областью. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 14 апреля, кинолог для остановки автомобиля нарушителя применила табельное оружие. 

— 12 апреля 2022 года нарядам и патрулям, несущим службу на территории Волгоградской области поступила ориентировка на обнаружение и задержание угнанной с полевого стана автомобиля «Нива», — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Разыскиваемую автомашину заметили движущейся к границе с Ростовской областью. Водитель отечественного внедорожника проследовал мимо поста ДПС, проигнорировав требования полицейских об остановке. 



В преследовании нарушителя вместе с инспектором ГИБДД приняла участие инспектор-кинолог ОМВД России по Котельниковскому району Волгоградской области старший сержант полиции Любовь Булавина. Девушка несла службу на посту вместе с коллегами, осуществляя досмотр транзитного транспорта. 

— Водитель преследуемого автомобиля не раз создавал рискованные маневры, подвергая опасности жизни и здоровье окружающих. В соответствии с ФЗ «О полиции» для остановки транспортного средства старший сержант произвела из табельного оружия предупредительный, а затем и два прицельных выстрела по колесам машины, — добавили в полицейском ведомстве. 


Автоугонщика задержали. 33-летний житель Волгограда без прав отказался проходить все виды освидетельствования. С его слов, он взял машину, чтобы просто доехать до дома. 

По факту неправомерного завладения автомобилем организована процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За допущенные нарушения ПДД составлены административные материалы. 


Любовь Булавина служит в ОВД РФ уже четвертый год. За это время сотрудница не раз поощрялась руководством за успешное выполнение служебных обязанностей. 

Кинолог по образованию, Любовь успешно справляется со своими подопечными — немецкой и бельгийской овчарками. Буквально несколько месяцев назад она и ее коллеги были отмечены начальником регионального ГУ МВД за изъятие крупной партии марихуаны. 

— Навыками обращения с оружием Любовь овладела еще в школе, когда увлеклась стендовой стрельбой. А после закрепляла мастерство в колледже, выступая на различных соревнованиях, — рассказали в областном главке МВД. 

В результате применения табельного оружия пострадавших нет. Служебная проверка показала,  что сотрудник МВД применила оружие на законных основаниях.

Ранее информагентство сообщало о задержании со стрельбой инспектором ДПС Анжелой Глушко дерзкого гонщика в Волжском.  

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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