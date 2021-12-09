Общество 09.12.2021 15:14
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09.12.2021 15:14
Эффектную блондинку - инспектора ДПС Анжелу Глушко, которая недавно задержала удирающего от полиции нарушителя, наградили сегодня в Волгограде. Как сообщили в региональном главке МВД, девушку, которая точно стреляет, ловко водит машину и обезвреживает нарушителей, лично поблагодарил за работу начальник ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Кравченко.
"Здесь был особый случай. Здесь задержание проводилось с участием сотрудницы ДПС, что впервые в Волгоградской области. Решительно, смело, конкретно действовала, как учили. Этот случай показал, что от дорожно-патрульной службы, сотрудников ДПС невозможно скрыться", - сказал в своем выступлении генерал-лейтенант. Александр Кравченко вручил Анжеле ключи от нового патрульного автомобиля и денежную премию. Поощрены и напарники девушки, участвующие в преследовании нарушителя.
Как ранее сообщало информагентство, 1 декабря в Волжском инспекторы ДПС с погоней и стрельбой задержали водителя, который совершал рискованные маневры на дороге и не реагировал на требования об остановке. В ходе погони, в соответствии с законом "О полиции", инспектор ДПС Анжела Глушко применила табельное оружие и произвела прицельные выстрелы по колесам. Несмотря на полученные повреждения шин, водитель продолжил движение и совершил наезд на сотрудника полиции. Затем его машина столкнулась со служебным автомобилем. Выскочив из салона, нарушитель попытался сбежать. Однако его задержали. Водителем-лихачом оказался 16-летний подросток. СУ СКР по Волгоградской области в отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти с исполнением им своих должностных обязанностей).
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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