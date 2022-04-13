В городе Камышине Волгоградской области оперативники совместно с бойцами спецподразделения полиции задержали двоих мужчин, которые накануне угрозами вынудили местного жителя передать им 50 тысяч рублей. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102», в доме одного из злоумышленников были обнаружены патроны и предмет, схожий с пистолетом.





— В дежурную часть МО МВД России «Камышинский» обратился 36-летний местный житель. Мужчина сообщил, что когда он находился в принадлежащем ему гаражном боксе, к нему зашли двое неизвестных. Угрожая физической расправой, злоумышленники под потребовали передать им 50 тысяч рублей. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший выполнил требование вымогателей, — прокомментировали инцидент в главке МВД информагентству. — Полицейские установили личности местных жителей в возрасте 51 и 54 лет и задержали их.

В доме одного из задержанных найдено и изъято 46 боевых патронов и предмет, похожий на пистолет, который в настоящее время находится на экспертизе.

— В отношении подозреваемых следователем отдела возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Обоих подозреваемых заключили под стражу, — сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области. — Кроме того, в отношении одного из мужчин решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения боеприпасов.