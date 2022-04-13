Экономика

Банк «Открытие» снизил ставки по кредиту наличными до 11,9%

Экономика 13.04.2022 14:17 Реклама
13.04.2022 14:17 Реклама


Банк «Открытие» значительно улучшил условия по кредиту наличными после решения Банка России снизить ключевую ставку до 17%. Теперь кредит на любые цели можно оформить по ставке от 11,9% годовых*.
Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет. При оформлении кредита заемщик получает бесплатную дебетовую карту с кешбэком до 2% на все покупки, повышенной ставкой на остаток по счету, возможностью без комиссии совершать переводы на карты других банков и другими преимуществами.
«Мы в любых обстоятельствах стремимся предоставлять клиентам самые выгодные условия по кредитным продуктам. Снижение ключевой ставки ЦБ позволило нам существенно снизить ставки по кредитам наличными, чтобы сделать их максимально доступными для заемщиков. Новая минимальная ставка — от 11,9% годовых уже фактически приближает стоимость кредита к той, что была в феврале 2022 года», — отметил Михаил Чамров, лидер трайба «Необеспеченное кредитование» банка «Открытие».
Кредит наличными банка «Открытие» неоднократно признавался одним из лучших на российском финансовом рынке по совокупности ценовых и неценовых условий в рейтингах финансового маркетплейса Выберу.ру.
Подать заявку на кредит можно как в офисе «Открытия», так и онлайн, решение банк примет за 3 минуты. Оформить кредит и ознакомиться со всеми условиями можно на сайте банка.  

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экономика
13.04.2022 14:34
Экономика 13.04.2022 14:34

0
Далее
Экономика
13.04.2022 14:21
Экономика 13.04.2022 14:21

0
Далее
Экономика
13.04.2022 13:14
Экономика 13.04.2022 13:14

0
Далее
Экономика
13.04.2022 10:20
Экономика 13.04.2022 10:20

0
Далее
Экономика
13.04.2022 09:59
Экономика 13.04.2022 09:59

0
Далее
Экономика
13.04.2022 07:47
Экономика 13.04.2022 07:47

0
Далее
Экономика
12.04.2022 21:34
Экономика 12.04.2022 21:34

0
Далее
Экономика
12.04.2022 16:12
Экономика 12.04.2022 16:12

0
Далее
Экономика
12.04.2022 15:04
Экономика 12.04.2022 15:04

0
Далее
Экономика
12.04.2022 14:28
Экономика 12.04.2022 14:28

0
Далее
Экономика
12.04.2022 13:05
Экономика 12.04.2022 13:05

0
Далее
Экономика
12.04.2022 11:38
Экономика 12.04.2022 11:38

0
Далее
Экономика
12.04.2022 11:21
Экономика 12.04.2022 11:21

0
Далее
Экономика
12.04.2022 10:36
Экономика 12.04.2022 10:36

0
Далее
Экономика
12.04.2022 09:26
Экономика 12.04.2022 09:26

0
Далее

Лента новостей

18:01
Под Волгоградом запретили стройку на курганах позднего СредневековьяСмотреть фотографии
17:49
Хуторян с мизерным уловом задержали на Дону под Волгоградом из-за лодки и сетейСмотреть фотографии
17:45
Опубликовано видео задержания спецназом вымогателей в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:12
Водитель МАЗа из Волгоградской области протаранил самосвал под ВоронежемСмотреть фотографии
16:56
Волгоградец на глазах детей до смерти избил прохожего на игровой площадкеСмотреть фотографии
16:31
Новая партия детской вакцины от COVID-19 поступила в ВолгоградСмотреть фотографии
16:22
«Ремонт влетает в копеечку»: чиновники проверили цены на стройматериалы в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:35
Волгоградский наемник задержан ФСБ за попытку вступить в «Азов»*Смотреть фотографии
15:33
46% водителей в Волгограде готовы оформить подписку на автомобиль вместо его приобретенияСмотреть фотографии
15:21
Волгоградцы переходят на более доступные смартфоныСмотреть фотографии
14:58
В Волгограде начали закрываться магазины торговой сети «МАН»Смотреть фотографии
14:57
Руководителя Волгоградского УФАС Лучникова подключили к слежке за ценамиСмотреть фотографии
14:41
В Волгограде почетных гостей парада Победы рассадят на новой трибунеСмотреть фотографии
14:38
Бруцеллез поразил еще два хутора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:34
В Волгоградской области приступили к выращиванию борщевого набораСмотреть фотографии
14:04
Аэропорт Волгограда вернулся к штатной работе после эвакуацииСмотреть фотографии
13:44
Волгоградский предприниматель стал миллионером на нелегальной торговле пропаномСмотреть фотографии
13:08
В Волгограде высадят аллею в честь врачей красной зоныСмотреть фотографии
12:37
За год в Волгоградской области ликвидировали 648 стихийных свалокСмотреть фотографии
12:21
Коронавирус за сутки убил пятерых волгоградцевСмотреть фотографии
12:11
В СК назвали причину смертельного ДТП с волгоградским автобусом в СаратовеСмотреть фотографии
12:05
В администрации Старополтавского района грядут вынужденные кадровые измененияСмотреть фотографии
11:30
Сбитая на тротуаре в Волгограде 54-летняя женщина попала в реанимациюСмотреть фотографии
11:26
Кино под открытым небом и новые веломаршруты: котельниковцы определили новые форматы благоустройства своего городаСмотреть фотографии
11:25
«Как в Турцию слетать»: отдых на турбазах становится недоступным для волгоградцевСмотреть фотографии
11:18
Волгоградцу дали год строгача за пьяную езду по сельским дорогамСмотреть фотографии
11:05
В Волгоградской области 14 апреля ожидается сильная геомагнитная буряСмотреть фотографии
10:55
УК «Новый дом» подключился к сезону субботников в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде иномарка чуть не влетела в пешеходов у БЦ «Меркурий»: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
«Хотелось бы заняться делом»: хозяева балконов-сараев на улице Мира бойкотируют капремонтСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 