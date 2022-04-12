По данным Сбера объем выдачи «Семейной ипотеки» вырос в 4 раза в I квартале





Общая сумма выданных льготных ипотечных кредитов для семей с детьми за все время действия программы составила 422,3 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба банка. По данным аналитиков сервиса Домклик, со дня запуска «Семейной ипотеки» такие кредиты оформили 117,7 тысячи семей. За первый квартал 2022 года - 113,9 миллиарда рублей, что более чем в 4 раза выше первого квартала прошлого года.

По словам Николая Васёва, вице-президента Сбербанка, директора дивизиона «Домклик», льготная программа для семей с детьми по-прежнему популярна у россиян. Государство продолжает поддерживать такие программы, а Сбербанк обеспечивает выгодные условия по ипотечным кредитам.

Чаще такую ипотеку берут семьи с двумя детьми и с начала действия программы такой возможностью воспользовалось более 59,9 тысячи таких семей. Они суммарно взяли ипотечные кредиты на 206 миллиардов рублей. На втором месте - семьи с одним ребенком, таким семьям выдано 28,2 тысячи ипотечных кредитов в рамках господдержки на общую сумму 117,4 миллиарда рублей. Семьи с тремя детьми взяли 16,8 тысячи ипотечных кредитов на сумму 57,9 миллиарда рублей.

При этом в рамках «Семейной ипотеки» с господдержкой от Сбера возможно индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на льготных условиях кредитования. За всё время действия программы более 1,6 тысячи семей воспользовались возможностью взять льготную ипотеку на ИЖС на общую сумму 6,8 миллиарда рублей. В первом квартале текущего года Сбербанк выдал семейную ипотеку на ИЖС на сумму 2,9 миллиарда рублей, что на 80% больше, чем в 4 квартале 2021 года.

Напомним, что ранее в Сбере в рамках программы «Ипотека по двум документам» при покупке вторичного жилья или квартир в новостройках появилась возможность использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита. Также клиенты могут не только формировать первоначальный взнос средствами материнского капитала, но и увеличить сумму кредита до 100% от стоимости недвижимости, что позволит значительно расширить рамки бюджета при выборе жилья.



