Мстительный пешеход в Волгограде ножом проткнул колеса иномарки

Расследования 12.04.2022 09:34
12.04.2022 09:34
Полицейские задержали в Волгограде 41-летнего местного жителя по подозрению в умышленном повреждении автомобиля. Как сообщили в региональном главке МВД, происшествие случилось в Дзержинском районе на парковке возле дома на ул. Ангарская.
Водитель иномарки рассказал полицейским, что на его машине Škoda Kodiaq злоумышленники повредили все четыре колеса. Ущерб оценивается в 80 тысяч рублей. 35-летний мужчина вспомнил, что утром поругался с пешеходом, который переходил дорогу в неположенном месте.
Участковый уполномоченный полиции установил подозреваемого. Им оказался 41-летний ранее судимый местный житель. Он во всем признался и рассказал, что утром переходил дорогу в неустановленном месте, слушая музыку в наушниках, а водитель сделал ему замечание. Желая отомстить, он проследовав следом за иномаркой. Дождавшись, когда автовладелец уйдет, он проколол ножом колеса машины.
Уголовное дело возбуждено по ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).
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