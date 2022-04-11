Кредитный бум: волгоградцы стали брать больше займов

Объем задолженности экономически активных жителей Волгоградской области перед банками вырос на 19,8% за год с 1 марта 2021 года по 1 марта 2022-ого. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные РИА Рейтинг на основе сведений Центробанка и Росстата, передает ИА «Высота 102».
Платежная дисциплина волгоградцев за прошедший период времени улучшилась. Доля просроченных кредитов уменьшилась на 0,8 п.п. и теперь составляет 5,14%. Этот показатель является высоким по России – регион находится на 76-й строчке рейтинга по доле просроченной задолженности. В среднем каждый экономический активный житель Волгоградской области должен банкам 249 тысяч рублей.