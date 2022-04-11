Экономика 11.04.2022 16:02
11.04.2022 16:02
Управляющий директор сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» Даниил Каримов комментирует.
По итогам прошедшей недели котировки энергетического угля (CIF ARA) в Европе выросли на 11% до $292/т. Очевидно, мировой рынок угля столкнется с новым этапом реформирования торговых потоков на фоне введения запрета ЕС на импорт угля из РФ. Согласно данным Еврокомиссии, на Россию приходится 45% в структуре импорта угля. По данным ФТС, в 2021 г. РФ экспортировала в ЕС 49 млн т угля (вкл. коксующийся), что составляет 22% в структуре всего экспорта и 49% в структуре поставок через порты и погранпереходы в европейской части России.
Перераспределение торговых потоков угля в мире приведет к росту цен и поддержке их на высоком уровне в течение следующих 12 месяцев, однако спреды между ценами будут расширятся за счет активной торговой политики, которую страны будут применять для ускорения процесса перестройки. Так, увеличение цен в Европе будет сопровождаться ростом дисконта со стороны России для заключения новых контрактов на иных рынках.
В 2020-2021 гг. мир уже проходил через перестройку торговых потоков, когда Китай ввел неофициальный запрет на импорт угля из Австралии, что сопровождалось снижением экспортных цен в Австралии на фоне роста стоимости угля в США, Индонезии и у других основных поставщиков.
Высокие цены на уголь в ЕС сделают привлекательными поставки из Австралии, Латинской Америки и США, однако свободных мощностей для экспорта вне долгосрочных контрактов немного.
Крупнейший мировой экспортер энергетического угля – Индонезия – уже начала получать запросы из ЕС, однако в текущем году не сможет существенно увеличить поставки в Европу. Во-первых, из-за вынужденного ограничения экспорта угля на фоне неблагоприятных погодных условий и необходимости поддерживать высокие запасы внутри страны. Во-вторых, европейским компаниям необходим уголь среднего или высокого качества, тогда как в Индонезии его качество низкое. Австралия также ограничена в быстром росте добычи для удовлетворения нового спроса из Европы, так как сталкивается с жесткими регуляторными запретами, сопротивлением населения в отношении строительства новых шахт, а также нехваткой капитала.
Маловероятно, что компании в развитых странах резко увеличат инвестиции в угольный сектор в условиях неопределенности будущего долгосрочного спроса на уголь и возвращения к активной ESG-повестке по мере стабилизации геополитических рисков.
Высокие цены также будут обеспечивать экономическую целесообразность экспорта угля из РФ в Азию через порты Северо-Запада и Юга, несмотря на длинное транспортное плечо. Россия не может существенно увеличить погрузку через порты Дальнего Востока из-за ограниченной пропускной способности Восточного полигона РЖД, поэтому экспорт из европейской части – единственная возможность перенаправить потоки из Европы.
Китайские независимые компании начали оплачивать поставки угля в Китай в юанях, и в случае распространения данных способов оплаты на другие страны региона это позволит РФ быстрее перестроиться на новые рынки при условии решения всех текущих логистических проблем.
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