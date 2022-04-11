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Реконструкцию проспекта Жукова в Волгограде показали с высоты птичьего полета

Главное 11.04.2022 18:28
11.04.2022 18:28

В Дзержинском районе Волгограда в эти дни продолжается масштабное благоустройство бульварной зоны проспекта Жукова. Как сообщили в мэрии ИА «Высота 102» 11 апреля, подрядная компания в границах от обновленного ранее участка до Самарского разъезда уже высадила первые деревья. Одновременно здесь готовят песчаное основание под тротуарную плитку. В высоты птичьего полета  пешеходная зона выглядит сегодня как яркая желтая полоса. 

— На проспекте имени Жукова специалисты подрядной организации высадили первые зеленые насаждения. Крупномерные деревья появились вдоль проезжей части и жилых многоквартирных домов, — рассказали информагентству в городской администрации. — В результате благоустройства прогулочную зону украсят 500 крупномерных деревьев, свыше 1500 кустарников и 2500 чайных роз. 

Ранее, уточняют в горадмине, на пешеходной зоне развернули работы по оборудованию поливочного водопровода протяженностью 1000 погонных метров. Он  позволит в жаркую погоду обеспечить уход за существующими и новыми зелеными  насаждениями. До введения системы орошения в эксплуатацию полив будет осуществляться подрядной организацией вручную. 


— Одновременно на общественном пространстве рабочие приступили к монтажу кабелей для линии наружного освещения и видеонаблюдения, а также к мощению тротуарной плитки от остановки "Улица Землячки". Продолжаются работы по обустройству нового бордюрного камня и восстановлению подпорных стен, которые были демонтированы в декабре прошлого года, — уточняют в мэрии. — За десятилетия эксплуатации элементы конструкций пришли в негодность, в связи с чем потребовался их комплексный ремонт.


Завершающим этапом благоустройства бульварной зоны проспекта Жуковастанет установка стилизованных под старину малых архитектурных форм и арт-объектов. Вдоль прогулочной зоны до Самарского разъезда планируют установить зонтики, цветы, а также композиции «Мальчик с книгой», «Жираф на мотоцикле» и композицию «Три поросенка». 




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