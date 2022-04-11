Экономика 11.04.2022 12:32 Реклама
11.04.2022 12:32 Реклама
В марте 2022 года клиенты банка «Открытие» оформили по повышенным ставкам почти 400 тысяч вкладов и более 150 тысяч накопительных счетов «Копилка». Общая сумма начисленных процентов по продуктам составила порядка 4 миллиардов рублей.
По накопительным счетам клиенты «Открытия» уже получили более 1 миллиарда рублей процентов. Сумма начисленных процентов по вкладам за март составила около 3 миллиардов рублей и будет выплачиваться в соответствии с условиями продуктов (в основном в конце срока вклада).
58% вкладов в марте открыли женщины, средний чек их депозита – 634 тысячи рублей. 42% вкладов открыто мужчинами, у них средний чек выше – около 777 тысяч рублей.
Женщины активнее оформляли в марте и накопительные счета – 56% против 44% у мужчин. Средний чек «женского» накопительного счета составил 338 тысяч рублей, «мужского» - 515 тысяч.
Более подробно с условиями вкладов и накопительных счетов «Открытие» можно ознакомиться на сайте банка.
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