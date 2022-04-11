В Волгоградской области приватизируют племзавод по производству мраморной говядины

Российский аукционный дом проведет торги по продаже 100% федерального пакета акций АО «Племенной завод им. Парижской Коммуны» согласно прогнозному плану приватизации на 2020-2022 годы. Торги пройдут по поручению Росимущества, рассказали ИА «Высота 102» в Российском аукционном доме. Начальная цена лота составляет 44,1 миллиона рублей.

Племзавод занимается разведением племенного крупного рогатого скота, а именно породы русская комолая. Русская комолая – единственная запатентованная заводская порода коров мясного типа, выведенная в России за последние 50 лет. Племенной завод является эксклюзивным в России обладателем авторского свидетельства на мясную породу КРС «Русская комолая» и единственным предприятием, имеющим генетический потенциал данной породы. На сегодняшний день в собственности племзавода находится 221 голова КРС.

Справка. Племенной завод площадью 21,3 тыс. кв.м, занимает территорию 23,6 тыс. га в поселке Торгун Ставропольского района Волгоградской области. Продукция завода реализуется в Волгоградской области и за ее пределами. Мясо животных породы русской комолой ценится на рынке за отличные вкусовые качества, оно практически диетическое и обладает мраморностью.