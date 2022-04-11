Экономика

ВТБ в Волгограде увеличил продажи ипотеки на 16%

Экономика 11.04.2022 09:38 Новости компаний
11.04.2022 09:38 Новости компаний


По итогам первого квартала 2022 года ипотечные заемщики ВТБ оформили в Волгоградской области 1,1 тыс. кредитов на 2,2 млрд рублей, что на 16% превышает результат за январь-март прошлого года. В целом по России ВТБ нарастил продажи ипотеки на четверть - до 272 млрд рублей.
На фоне резкого роста ключевой ставки и ценовых параметров кредитов на рынке фокус внимания клиентов сместился в сторону программ с господдержкой. Доля таких сделок в общем объеме продаж ВТБ в Волгограде и области выросла с 40% в январе до 62% в марте. Основной объем выдач в первом квартале – треть – пришелся на ипотеку с господдержкой для новостроек (запущена в 2020 г.). В рамках этой программы ВТБ выдал около 700 млн рублей. По «семейной ипотеке» банк предоставил 430 млн рублей заемных средств.
-Несмотря на повышение ключевой ставки, спрос на ипотеку в регионе остается стабильным. Повышенная активность заемщиков в особенности прослеживалась во второй половине квартала, когда клиенты стремились воспользоваться ранее одобренными предложениями. При этом в марте спрос сместился в сторону рынка строящегося жилья, поддерживаемый льготными программами кредитования. Условия по ним остаются выгодными для жителей области, – прокомментировал управляющий ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.
По оценкам ВТБ, модернизация госпрограммы усилит эффект по перераспределению спроса населения в сторону программ с господдержкой. Для заемщиков, которым в текущих условиях предстоит решить жилищный вопрос за счет приобретения недвижимости у застройщика, по-прежнему сохраняются доступные условия кредитования. Кроме того, число потенциальных клиентов расширится за счет увеличения максимальных сумм кредитов вдвое. В результате уже во втором квартале ВТБ может нарастить выдачи в России по всем программам льготной ипотеки на 40% - почти до 160 млрд рублей. Доля таких сделок в общем объеме продаж увеличится в два раза – до 80%. По оценкам банка, общерыночные выдачи ипотеки в этом сегменте во втором квартале покажут схожие темпы. Одновременно продолжит «охлаждаться» ипотека на вторичном рынке, прогнозируют эксперты банка.
ВТБ первым на рынке начал работать по новым условиям льготной ипотеки. Клиенты могут подать заявку на жилищный кредит в офисах и на сайте банка. Для заемщиков, использующих сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке, банк предлагает дисконт в размере 0,3 пп. Таким образом, минимальная ставка по обновленной госпрограмме для клиентов ВТБ составит 11,7%. Льготные параметры распространяются на покупку квартир, а также готовых жилых домов у застройщика.

 

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