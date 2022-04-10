Сбер снизил ставки по потребительским кредитам

Экономика 10.04.2022 09:08 Новости компаний
10.04.2022 09:08 Новости компаний
С 10 апреля СберБанк делает условия по потребительским кредитам выгоднее для клиентов. Ставка снижена на 2 процентных пункта.
Теперь минимальная ставка по потребительском кредиту для всех категорий заёмщиков составит 19,9%.
Сбербанк также снизил стоимость сервиса «Деньги до зарплаты» по самым востребованным займам у наших клиентов — на небольшие суммы.
Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: «Мы продолжаем внимательно следить за экономической ситуацией и оперативно реагировать на все изменения. ЦБ понизил ключевую ставку, а это значит, что теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам».
Клиентам Сбербанка по-прежнему доступны все программы потребительского кредитования, с подробными условиями можно ознакомиться на сайте www.sberbank.ru
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