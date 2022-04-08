На волгоградских АЗС дизтопливо подешевело на 22 копейки

Цены на бензин в Волгоградской области за неделю практически не изменились, а дизтопливо подешевело. Такие данные озвучил Волгоградстат по итогам еженедельного мониторинга цен на заправках региона.
Стоимость дизельного топлива снизилась сразу на 22 копейки (на 0,26%) - до 53,23 руб. за литр. Бензин АИ-92 (АИ-93), как и АИ-95, подорожал на 1 копейку (на 0,01%). Цена этих марок бензина составляет 48,87 и 53,16 руб. за литр соответственно.
Неизменной осталась лишь стоимость топлива АИ-98 - 57,89 рубля за литр.