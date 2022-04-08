Стрелка-пенсионера задержали в Волгоградской области

Расследования 08.04.2022 14:33
08.04.2022 14:33
Полицейские задержали 68-летнего жителя Среднеахтубинского района, которого подозревают причинении огнестрельных ранений жителю Волжского. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, 41-летний пострадавший поступил в больницу еще в начале марта, а подозреваемого удалось задержать только сейчас.
Установлено, что пенсионер приехал в гости к своему знакомому в Краснослободск. В ходе застолья, где присутствовало много людей, мужчина поссорился с одним из гостей. Произошел конфликт, который перерос в драку. В результате 68-летний мужчина достал из кармана пистолет и произвел два выстрела в обидчика. Пострадавшего госпитализировали в больницу с огнестрельным ранением правого предплечья.
Подозреваемый сознался в содеянном. У него изъяли травматический пистолет калибра 9 мм. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия). Пенсионеру грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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