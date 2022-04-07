Глава СКР взял на контроль дело о запертом 9-летнем ребенке в Волжском

Сегодня, 7 апреля, глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования уголовного дела по факту оставления 9-летнего ребенка без присмотра взрослых в Волжском Волгоградской области.

— Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Волгоградской области генерал-майору юстиции Василию Семенову доложить об обстоятельствах оставления 9-летнего ребенка в потенциально опасной для жизни и здоровья ситуации, — сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Журналисты информагентства первыми сообщили о шокирующем происшествии. В городе-спутнике 31-летняя женщина обрекла на голодную смерть свою малолетнюю дочь. Волжанка заперла ребенка без еды в квартире и уехала на неделю в Волгоград. Девочку спасли благодаря неравнодушным прохожим — ребенок в отчаянии кричал с балкона, чтобы привлечь к себе внимание.

Следователями ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело. Сегодня же официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова заявила, что подано ходатайство о передаче материалов дела из МВД в СК. Также инцидент привлек внимание прокуратуры региона — надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования.

Фото: СК России.