Уголовное дело, возбужденное следователями ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении 31-летней женщины, заточившей на неделю собственную дочь в квартире, может быть передано в региональное СУ СКР. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель следственного управления Дарья Буянова, сегодня, 7 апреля, подано ходатайство о передаче дела из МВД в СК.

О бесчеловечном поступке горе-матери в городе Волжском Волгоградской области информагентство сообщало сегодня утром. По сведениям регионального главка МВД, уехав в Волгоград по своим делам, женщина оставила свою дочь на неделю в полном одиночестве. Заперев собственного ребенка в квартире, женщина оставила из еды лишь два пакета «Анакома» и батон. Отчаявшись увидеть маму и изголодав, девочка вышла на балкон с криками о помощи.

— 9-летняя девочка, которая, вопреки возложенной семейным законодательством Российской Федерации ответственности и обязанности по защите прав и интересов своего ребенка, а также обязанности по защите его здоровья и жизни, была оставлена своей матерью в запертой квартире на 7 дней без должного ухода, в том числе необходимого количества продуктов питания, — уточняет обстоятельства инцидента представитель СК Дарья Буянова. — По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В настоящее время следственным отделом по городу Волжский следственного управления СКР по Волгоградской области подготовлено ходатайство прокурору города Волжский об изъятии указанного уголовного дела из производства территориального отдела МВД и передачи его для дальнейшего расследования в органы СКР для дачи оценки действиям матери малолетнего ребенка.

В случае, если следователям СК удастся подтвердить факты жестокого обращения с ребенком, женщине по статье о незаконном лишении свободы грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что объясняясь с полицейскими, мать школьницы заявила, что уехала в Волгоград ради работы. При этом учителям женщина заявляла, будто девочка пропускала уроки из-за болезни. Сейчас ребенок находится под присмотром медиков. В отношении ее пятилетней сестры мать уже была лишена родительских прав, брат воспитывается отцом отдельно.