Расследования

СК забирает у МВД дело о недельном заточении школьницы в квартире под Волгоградом

Расследования 07.04.2022 17:50
07.04.2022 17:50


Уголовное дело, возбужденное следователями ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении 31-летней женщины, заточившей на неделю собственную дочь в квартире, может быть передано в региональное СУ СКР. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель следственного управления Дарья Буянова, сегодня, 7 апреля, подано ходатайство о передаче дела из МВД в СК. 

О бесчеловечном поступке горе-матери в городе Волжском  Волгоградской области  информагентство  сообщало сегодня утром. По сведениям регионального главка МВД, уехав в Волгоград по своим делам, женщина оставила свою дочь на неделю в полном одиночестве. Заперев собственного ребенка в квартире, женщина оставила из еды лишь два пакета «Анакома» и батон. Отчаявшись увидеть маму и изголодав, девочка вышла на балкон с криками о помощи. 

— 9-летняя девочка, которая, вопреки возложенной семейным законодательством Российской Федерации ответственности и обязанности по защите прав и интересов своего ребенка, а также обязанности по защите его здоровья и жизни, была оставлена своей матерью в запертой квартире на 7 дней без должного ухода, в том числе необходимого количества продуктов питания, — уточняет обстоятельства инцидента представитель СК Дарья Буянова. — По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело  по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»

В настоящее время следственным отделом по городу Волжский следственного управления СКР по Волгоградской области подготовлено ходатайство прокурору города Волжский об изъятии указанного уголовного дела из производства территориального отдела МВД и передачи его для дальнейшего расследования в органы СКР для дачи оценки действиям матери малолетнего ребенка.

В случае, если следователям СК удастся подтвердить факты жестокого обращения с ребенком, женщине по статье о незаконном лишении свободы грозит до двух лет лишения свободы. 

Напомним, что объясняясь с полицейскими, мать школьницы заявила, что уехала в Волгоград ради работы. При этом учителям женщина заявляла, будто девочка пропускала уроки из-за болезни. Сейчас ребенок находится под присмотром медиков. В отношении ее пятилетней сестры мать уже была лишена родительских прав, брат воспитывается отцом отдельно.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Комфорт-класс на Тулака

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Расследования
07.04.2022 18:05
Расследования 07.04.2022 18:05

0
Далее
Расследования
07.04.2022 15:48
Расследования 07.04.2022 15:48

0
Далее
Расследования
07.04.2022 12:30
Расследования 07.04.2022 12:30

0
Далее
Расследования
07.04.2022 11:02
Расследования 07.04.2022 11:02

0
Далее
Расследования
07.04.2022 10:52
Расследования 07.04.2022 10:52

0
Далее
Расследования
07.04.2022 10:25
Расследования 07.04.2022 10:25

0
Далее
Расследования
06.04.2022 22:32
Расследования 06.04.2022 22:32

0
Далее
Расследования
06.04.2022 21:24
Расследования 06.04.2022 21:24

0
Далее
Расследования
06.04.2022 17:18
Расследования 06.04.2022 17:18

0
Далее
Расследования
06.04.2022 17:09
Расследования 06.04.2022 17:09

0
Далее
Расследования
06.04.2022 15:14
Расследования 06.04.2022 15:14

0
Далее
Расследования
06.04.2022 13:43
Расследования 06.04.2022 13:43

0
Далее
Расследования
06.04.2022 12:31
Расследования 06.04.2022 12:31

0
Далее
Расследования
06.04.2022 10:36
Расследования 06.04.2022 10:36

0
Далее
Расследования
06.04.2022 09:52
Расследования 06.04.2022 09:52

0
Далее

Лента новостей

18:05
Волгоградец получил 12 лет строгача за склонение подростков к наркотикамСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде назначен новый главврач областного кожвендиспансераСмотреть фотографии
17:55
В Волгограде подросток упал с высоты в городском ДЮЦе и сломал позвоночникСмотреть фотографии
17:50
СК забирает у МВД дело о недельном заточении школьницы в квартире под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:48
Партийный актив Волгограда собрался на митинг в честь годовщины провозглашения ДНРСмотреть фотографии
15:51
Экс-чиновнику из Волжского вынесли мягкий приговор за коррупционную стройкуСмотреть фотографии
15:48
Суд в Волгограде ограничил свободу москвичу за лже-минирование комбината в КореновскеСмотреть фотографии
15:47
Известный ученый-географ Виктор Брылев скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:17
Мэрия не планирует отключать отопление в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:10
В Волгограде 15 апреля стартует новое голосование по благоустройству: смотрим проектыСмотреть фотографии
14:54
Житель Волгоградской области расплатился за продукты фальшивкой и угодил в полициюСмотреть фотографии
13:59
На волгоградском «КАУСТИКе» создали уникальную систему обеспечения сотрудников СИЗ «полного цикла»Смотреть фотографии
13:28
Из Волгограда на Украину отправили 10 тонн гуманитарной помощи и письма военнымСмотреть фотографии
13:23
Врачи из Волгограда спасают в Камышине двух обгоревших в пожаре мужчинСмотреть фотографии
13:22
Еще три волгоградских предприятия присоединились к флешмобу #Мы работаем!Смотреть фотографииCмотреть видео
13:07
В Казанском соборе Волгограда назвали фейками звонки с призывом к покаяниюСмотреть фотографии
13:03
В Волгограде эвакуировали учителей и учеников школы №33Смотреть фотографии
12:40
Браконьеров с сетями и лодкой задержали на Дону и Цимле в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде осудят главу агрокомпании за сокрытие налоговСмотреть фотографии
12:12
В ДТП с автобусом в Волжском пострадали трое взрослых и 6-летний ребенокСмотреть фотографии
11:58
Конкуренция за рабочие места выросла в Волгограде и областиСмотреть фотографии
11:36
Река Терса в Волгоградской области выходит из береговСмотреть фотографии
11:19
Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Волжском: пострадал ребенокСмотреть фотографии
11:08
Удушливый дым от горящей свалки окутал пригород ВолгоградаСмотреть фотографии
11:02
Миллион рублей выплатит пострадавшим водитель смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:01
В Волжском в двойном ДТП иномарка влетела в автобусСмотреть фотографии
10:52
«Девочка в отчаянии кричала с балкона»: волжанка на неделю заперла без еды 9-летнюю дочь в квартиреСмотреть фотографии
10:34
В Волгограде на набережной разбился 18-летний самокатчикСмотреть фотографии
10:26
Волгоградский облсовпроф обязали поднять затонувший зимой теплоходСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде мужчину осудят за стрельбу в подростковСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 