Госдума ввела штрафы за отождествление роли СССР и нацистской Германии в ВОВ

Федеральные новости 06.04.2022 14:31
06.04.2022 14:31
Депутаты Государственной думы в среду, 6 апреля, в третьем чтении приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны.
— За публичное, сделанное в выступлении, публикации в СМИ или интернете отождествление «целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии […], а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы» гражданам будет грозить штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток, — сообщает пресс-служба Госдумы. При повторном нарушении предлагается: штраф для граждан на сумму от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток.
Для должностных лиц размер первого штрафа составит от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, для юрлиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Повторный штраф для должностных лиц — от 5 тыс. до 20 тыс. рублей или дисквалификация от шести месяцев до одного года, для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
— В последние годы «эксперты» из Украины, Польши, стран Прибалтики, местные «политологи» активно клеветали на историю Второй мировой и Великой Отечественной войн, а сейчас клевета идет против наших Вооруженных Сил, которые борются за денацификацию и демилитаризацию Украины, — подчеркивала ранее председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская. — Когда мы боремся с этими фейками, мы защищаем честь наших солдат, и это самое малое, что мы можем для них сделать. Когда мы боремся с клеветой на Великую Отечественную войну, мы защищаем честь наших дедов и прадедов, которые сами за себя уже постоять не могут.
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