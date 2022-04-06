Банк «Открытие» продолжает серию антикризисных вебинаров для предпринимателей

06.04.2022 11:39
7 апреля банк «Открытие» проведет для представителей малого и среднего бизнеса бесплатный онлайн-вебинар «115-ФЗ: что нужно знать, чтобы минимизировать риски в новых условиях».
Спикеры вебинара – Ирина Дынникова, бизнес-лидер управления комплаенс-риском банка «Открытие» и Наталья Наталюк, советник налоговой службы РФ II ранга, юрист по налоговым и гражданско-правовым спорам.
Темы, которые обсудят на мероприятии:
·Критерии ФНС для оценки бизнеса: что под особым контролем, и как не стать претендентом для «налоговой комиссии» и выездного контроля;
·«Нетоксичный» контрагент: проявляем «золотой налоговый стандарт» коммерческой осмотрительности и заботимся о привлекательности своей компании;
·Новые банковские риски бизнеса-2022: изменения от ЦБ РФ и критерии для ранжирования клиентов. Блага для «зеленых» и незавидная судьба «красных» клиентов банков (запрет банковских операций, исключение из ЕГРЮЛ и пр.);
·Риски бизнеса по 115-ФЗ: что нужно знать, чтобы минимизировать риски в новых условиях.
Предварительная регистрация обязательна.
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