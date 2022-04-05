Экономика 05.04.2022 13:04 Новости компаний
05.04.2022 13:04 Новости компаний
Сбер заключил соглашение с Минпромторгом России по программе льготного кредитования системообразующих предприятий. Лимит субсидий, выделенных Сбербанку, составляет около 12,3 млрд рублей — это позволит банку выдать льготные кредиты на сумму более 150 млрд рублей. Клиенты Сбера уже начали получать финансирование по программе.
Финансирование системообразующих предприятий по программе Минпромторга России осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства № 393 от 17 марта 2022 года и предоставляется на цели пополнения оборотных средств для операционной деятельности компании по ставке 11% годовых на срок до 12 месяцев. Получить льготное финансирование могут предприятия из перечня системообразующих предприятий, утвержденных Правительственной комиссией при Минпромторге России.
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