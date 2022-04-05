Волгоградским самозанятым помогут раскрутиться

Экономика 05.04.2022 18:45
05.04.2022 18:45
Самозанятые в Волгоградской области смогут рассчитывать на помощь в рекламе своей продукции и услуг. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, ГАУ Волгоградской области «Мой бизнес» готов потратить на оказание содействия в популяризации продукции и услуг самозанятых 2 миллиона рублей. Объявлена соответствующая закупка в форме запроса предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
До 1 ноября 2022 года на эту сумму планируется оказать помощь не менее 50 самозанятым.
Она включает разработку логотипа и элементов фирменного стиля, сайта-визитки, дизайн-макета полиграфии и наружной рекламы, разработку и настройку контекстной рекламы.
На такую помощь могут рассчитывать физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и осуществляющие деятельность на территории Волгоградской области.
Самозанятый сможет выбрать любую из вышеперечисленных услуг на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей.
По информации комитета экономической политики и развития Волгоградской области, с 2020 года, когда вступил в действие специальный налоговый режим для самозанятых, их число в регионе возросло в 2,5 раза и составляло, по данным на 21 января текущего года, более 53 тысяч человек.
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