Экономика

Вторичное жилье подорожало в Волгоградской области на 13% за квартал

Экономика 05.04.2022 08:45
05.04.2022 08:45


Вторичная недвижимость в Волгоградской области за три месяца с начала 2022 года подорожала на 13% при падении спроса на 21% и уменьшении предложения на 19%. Средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке составила 61 765 рублей, сообщили в пресс-службе компании «Авито Недвижимость».

Ситуация со снижением спроса и предложения характерна для всей России, отметили аналитики. По их мнению, на российский вторичный рынок повлияли несколько разнонаправленных факторов. Часть собственников передумала продавать квартиры из-за экономической нестабильности. Те же, кто выставлял жилье на продажу, торопились скорее закрыть сделку, чтобы вложить вырученные средства в новостройку, поскольку банк согласовал им старую, более выгодную, ставку по ипотеке.

По данным экспертов, покупать квартиры в ипотеку на вторичном рынке сейчас будут реже из-за текущей ставки, особенно на фоне льготных и более комфортных ипотечных программ для покупателей «первички». При этом может быть сформирован отложенный спрос на вторичное жилье, если банки предложат более выгодную ипотеку.

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