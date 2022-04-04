«Открытие Инвестиции» запустили акцию «Процент на остаток по счёту!»

Экономика 04.04.2022 17:48 Новости компаний
04.04.2022 17:48 Новости компаний
«Открытие Инвестиции» (совместный бренд «Открытие Брокер» и УК «Открытие», входят в группу банка «Открытие») запустили акцию «Процент на остаток по счёту!». В рамках акции клиентам брокера будут ежедневно начисляться проценты на остаток денежных средств – 12% в рублях и 4% в валюте.
Согласно условиям, участником акции становятся клиенты АО «Открытие Брокер» по брокерскому обслуживанию – резиденты РФ, как физические, так и юридические лица. Главное условие начисления процентов – свободный остаток денежных средств на портфелях «Единый брокерский счет», «Фондовый рынок Московской Биржи» и «Валютный рынок Московской Биржи» должен составлять от 10 тысяч до 10 миллионов рублей и от 100 до 100 тысяч долларов США на конец дня.
Каждый день брокер будет начислять проценты на остаток денежных средств на счете участника акции в диапазоне от 10 тысяч до 10 миллионов рублей – 0,0328767% за один календарный день в рублях и от 100 до 100 тысяч долларов США – 0,0109589% за один календарный день в долларах США.
Условия акции вступают в действие автоматически, участникам не нужно заключать никаких дополнительных соглашений. Денежные средства остаются под полным контролем инвестора – в любой момент он может использовать их по своему усмотрению. Таким образом, остаток денежных средств будет приносить доход, оставаясь при этом в оперативном управлении.
Акция пройдет с 1 апреля 2022 года по 1 мая 2022 года включительно. Условия акции не распространяются на портфели «Срочный рынок Московской биржи», «Срочный рынок СПБ Биржи», Classica, «СПБ Биржа» и ИТП. Выплата процентов, рассчитанных в долларах США, осуществляется в рублях по курсу Банка России на дату расчета.
Подробнее с правилами можно ознакомиться по ссылке.
«Период нестабильности на финансовых рынках многие инвесторы предпочитают «переждать в деньгах», пока ситуация не стабилизируется или не появятся интересные инвестиционные идеи. Однако эта тактика имеет свои минусы – деньги не приносят прибыль, теряя свою покупательную способность из-за инфляции. Вывод денег со счета, в свою очередь, оборачивается потерей оперативного управления своими активами.
Наша акция позволит клиентам получать своего рода пассивный доход, сохраняя полный контроль над портфелем, и в то же время не упустить реализацию выгодных инвестиционных решений из-за отсутствия средств на счете», – говорит Аиша Кубезова, директор департамента маркетинга «Открытие Инвестиции».
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