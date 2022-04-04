Общество

Штормовой циклон уступит Волгоград холодному циклону с осадками

Общество 04.04.2022 12:32
04.04.2022 12:32


Сегодня, 4 апреля, в Волгограде и области продолжает хозяйничать штормовой ветер. Днем температура не поднимется выше +12º. Что будет с погодой в ближайшие дни, ИА «Высота 102» рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.

В эти дни Волгоградская область, по сведениям синоптика, находится во власти скандинавского циклона. Именно ему волгоградцы обязаны шквалистым ветром и заметным похолоданием после теплых выходных.  

— С понедельника на вторник по северу Волгоградской области в ночное время ожидается 0 до +5 градусов, при прояснении возможно падение температуры до -5 градусов, — пояснила Алатырцева. — Регион во власти холодного фронта. Ночью и утром 5 апреля по области местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В Волгограде ночная температура составит всего +1...+3 градуса. 

Юго-западный ветер не стихнет вплоть до четверга. Максимальная скорость порывов ожидается до 16 м/с. В среду, 6 апреля, дневные температуры начнут постепенно подниматься до отметок  +14...+16 градусов в Волгограде и +14...+19 градусов по области. 

— К пятнице, 8 апреля, с северо-запада в Волгоградскую область зайдет еще один циклон. Он принесет с собой осадки и вновь снижение температуры, — рассказала Наталья Алатырцева. 

Как уточнили в Волгоградском ЦГМС, на начало апреля абсолютный температурный максимум в Волгоградской области не превышен. Последний рекорд фиксировали в 2012 году, когда в регионе в первых числах апреля фиксировали +29 градусов.  2 апреля в Котельниково столбики термометров за окном показали +28 градусов.   

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