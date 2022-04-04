Полезно знать

«Позовите профессора»: что делать при камнях в почках

Полезно знать 04.04.2022 09:49
04.04.2022 09:49


К образованию камней в почках, как правило, приводит использование в пищу некачественной воды, нарушение обменных процессов в организме.  
Как заподозрить наличие конкрементов в мочевыделительной системе? Можно ли обойтись без операции? Что приводит к повторному образованию камней?
Консультирует заведующий кафедрой хирургических болезней №1 Института НМФО ВолгГМУ, доктор медицинских наук Юрий Веденин.
Все серии проекта ВолгГМУ «Позовите профессора» смотрите на здесь

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