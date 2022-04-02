На Волгоградскую область надвигаются сильный ветер и грозы

Ветренным и теплым будет воскресенье, 3 апреля, в Волгоградской области – такую погоду прогнозируют синоптики Волгоградского ЦГМС. При температуре от +16º до +21º порывы юго-западного ветра могут достигать 17 м/с, предупреждают метеорологи.
По данным погодного сервиса Ventusky, днем в воскресенье возможны кратковременные дожди на всей территории Волгоградской области. К вечеру в Кумылженском, Михайловском и Серафимовичском районе ожидаются первые весенние грозы с ливнями. Ближе к ночи грозовой фронт сместится на север, в Урюпинский и Новониколаевский районы. За ночь с 3 на 4 апреля грозы прогремят во всех северных районах Волгоградской области, сохранится сильный ветер.
В Волгограде грозы не ожидаются, возможны кратковременные дожди. Воздух прогреется до +18...+20º, ветер будет слабее, с порывами до 14 м/с.