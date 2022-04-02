Волгоградцы начали массово искать подработку



Более 70% жителей Волгограда планируют искать подработку в ближайшие три месяца, при этом 39% опрошенных уже подрабатывали в течение предыдущих трех месяцев. Временная занятость наиболее популярна среди молодежи в возрасте 18-24 лет. Онлайн-опрос провели в марте аналитики компаний «Авито Работа» и GigAnt. В нем приняли участие 10 тысяч совершеннолетних россиян из всех регионов России, включая Волгоградскую область.

В подработке заинтересованы работники как цифровых профессий, так и занимающиеся физическим трудом волгоградцы независимо от уровня их дохода и квалификации. Повышенный спрос на временную занятость авторы исследования связывают с нестабильной экономической ситуацией.

По результатам проведенного опроса аналитики отметили, что если раньше источник дополнительного дохода чаще искали мужчины, то теперь о планах подзаработать сообщают в равной степени представители обоих полов. При этом три четверти опрошенных – это молодые люди. Половина участников опроса намерены совмещать временную работу с учебой, еще 34% - с основной занятостью.

Большинство среди тех волгоградцев, которые собрались подрабатывать, ищут варианты на специализированных сайтах, реже – в социальных сетях и через друзей и коллег. В меньшей степени люди обращаются к интернет-ресурсам конкретных компаний и организаций и доскам объявлений в общественных местах. Минимум опрошенных собираются обратиться в центры занятости.