Сбербанк выдаст ипотеку на ранее одобренных условиях 10 тысячам заёмщиков социальных категорий

Экономика 01.04.2022 14:57 Новости компаний
01.04.2022 14:57 Новости компаний
Сбербанк проведёт ипотечные сделки, которые были назначены на 29 и 30 марта и переведены в отказ, по ставкам, действующим на момент одобрения заявок, для социально уязвимых категорий граждан. Решение коснётся 10 тысяч заёмщиков.
Ипотечные кредиты по текущим ставкам будут оформлены для семей, у которых на данный момент нет какого-либо жилья в собственности, родителей-одиночек, многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Также сделки будут проведены для заёмщиков, использующих в качестве первоначального взноса государственный жилищный сертификат на покупку недвижимости для определённых категорий льготников — например, ветеранов ВОВ, чернобыльцев, сотрудников ОВД и МЧС, переселенцев, сирот, семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
При этом Сбер продолжает принимать заявки и выдавать кредиты по ипотечным программам с государственной поддержкой («Господдержка-2020», «Дальневосточная ипотека» и «Семейная ипотека») на текущих условиях. Клиенты могут получить ипотечный кредит по текущим условиям, заключив кредитный договор вплоть до 6 апреля текущего года.
Текущая ставка в банке на квартиры в новостройках по льготной ипотеке для семей с детьми составляет от 4,7%, по программе «Господдержка-2020» — от 5,85%, по «Дальневосточной ипотеке» — от 0,1%.
Клиенты Сбербанка могут подать заявку на возмещение услуг, оказанных банком и дочерними компаниями банка по подготовке к сделке.
Реклама
ВТБ: в марте число операций среднего и малого бизнеса через СБП выросло в полтора раза01.04.2022 16:09
Экономика 01.04.2022 16:09
ВТБ упрощает участие владельцев карт «Мир» в программе лояльности платежной системы01.04.2022 16:06
Экономика 01.04.2022 16:06
Банк «Открытие» продолжит возвращать предпринимателям комиссии за использование Системы быстрых платежей01.04.2022 14:26
Экономика 01.04.2022 14:26
ВТБ поддержит системообразующие предприятия по программе Минпромторга01.04.2022 13:48
Экономика 01.04.2022 13:48
Число сделок с электронной регистрацией на Домклик выросло почти на 50%01.04.2022 13:15
Экономика 01.04.2022 13:15
Сбербанк продолжает прием заявок и выдачу ипотечных кредитов с государственной поддержкой на текущих условиях01.04.2022 11:13
Экономика 01.04.2022 11:13
Подержанные автомобили подорожали почти на 17% в Волгоградской области01.04.2022 09:04
Экономика 01.04.2022 09:04
Россстат сообщил о росте зарплаты в Волгоградской области в 2022 году01.04.2022 08:19
Экономика 01.04.2022 08:19
В Волгограде нашли объяснение космическим ценам на капусту31.03.2022 20:37
Экономика 31.03.2022 20:37
Клиенты Сбера активно поддерживают друг друга, используя сервис Дать в долг31.03.2022 16:07
Экономика 31.03.2022 16:07
Портфель вкладов банка «Открытие» вырос на четверть31.03.2022 15:21
Экономика 31.03.2022 15:21
В Волгоградской области переносятся сроки по уплате налога по УСН31.03.2022 14:09
Экономика 31.03.2022 14:09
Банк «Открытие» обновляет условия по программе лояльности МАКС для клиентов Private31.03.2022 11:29
Экономика 31.03.2022 11:29
«Наши бычки и тёлочки не хуже заграничных»: волгоградский фермер рассказал о ценности отечественной мраморной говядины31.03.2022 10:41
Экономика 31.03.2022 10:41
ВТБ бесплатно застрахует детей во время летнего отдыха31.03.2022 10:36
Экономика 31.03.2022 10:36
Реклама