Экономика 01.04.2022 13:48 Новости компаний
01.04.2022 13:48 Новости компаний
ВТБ получил более 150 заявок на сумму свыше 360 млрд рублей по новой программе льготного кредитования системообразующих предприятий Минпромторга России. В рамках поддержки банк уже подписал первую в стране сделку – с клиентом среднего и малого бизнеса из лесопромышленного комплекса.
Льготная ставка кредитования по программе Минпромторга России составляет 11% годовых. Финансирование на срок до одного года могут получить внесенные в перечень системообразующие предприятия промышленности и торговли из приоритетных отраслей экономики, а также их дочерние общества. По условиям программы заемщик должен сохранить численность персонала не менее 85% в сравнении с началом месяца, предшествующему заключению договора.
- ВТБ стал первым банком, который предоставил для субсидирования в Минпромторг России перечень наиболее нуждающихся в поддержке клиентов. Запуск программы поможет существенно улучшить условия работы важнейших предприятий промышленности и торговли. В дальнейшем мы примем активное участие в отраслевых программах, которые в настоящий момент разрабатывают профильные ведомства, − подчеркнул Виталий Сергейчук, заместитель руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ.
- ВТБ как системообразующий банк видит в числе своих основных задач развитие российских отраслей экономики и устойчивую работу бизнеса. Благодаря финансированию по новой льготной программе поддержку получат предприятия промышленности и торговли, которые зачастую выполняют градообразующую функцию. В текущих рыночных реалиях это поможет поддержать экономику России и сохранить занятость в регионах, − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.
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