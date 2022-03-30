Банк «Открытие»: Олимпийские чемпионы примут участие в Югорском лыжном марафоне

Экономика 30.03.2022 15:44
30.03.2022 15:44
На Югорском лыжном марафоне, поддержанном банком «Открытие», выступят олимпийские чемпионы разных лет. Свой приезд на марафон подтвердили легенды отечественных лыж: единственный в истории отечественного лыжного спорта четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов, олимпийские чемпионы разных лет - победитель VII Югорского марафона Евгений Дементьев, Михаил Иванов, Александр Легков, призеры Олимпиад Александр Завьялов и Иван Алыпов. Кроме того, в марафоне примут участие герои Олимпиады-2022 в Пекине - олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов и серебряный призер Игр Иван Якимушкин. Одной из главных звезд Югорского марафона станет трехкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Среди участников марафона также известные биатлонисты, члены сборной России – призер Олимпиады-2022 в Пекине в эстафете Карим Халили, Даниил Серохвостов и Никита Поршнев.
Ожидается, что «звездные» участники марафона, помимо самой гонки, смогут пообщаться и сфотографироваться с другими участниками и болельщиками. В ставшем уже традиционным украшением спортивного праздника шатре «Открытие» на стартовой площадке марафона пройдет автограф-сессия с прославленными лыжниками. Участие знаменитых спортсменов в марафоне повышает его статус и привлекает все большее внимание любителей лыж. В результате постоянно растет количество участников марафона. На сегодняшний день о своем намерении принять участие в забеге уже заявили свыше 3 тысяч человек, из них более тысячи пробегут марафонскую дистанцию в 50 км. При этом Регистрация на марафон еще не завершилась, заявиться на гонку можно до 7 апреля.
«Ценность Югорского лыжного марафона – возможность помериться силами с мировыми звездами лыжного спорта, лично познакомиться с олимпийскими чемпионами. На мой взгляд, это лучшая мотивация для тех, кто занимается лыжами, делает первые шаги в спортивной карьере. В то же время для самих спортсменов марафон – и праздник, и своеобразный «выпускной экзамен», венец лыжного сезона», - отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.
Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком «Открытие». Ежегодно на эти соревнования собираются тысячи спортсменов и болельщиков со всей России и из других стран.
Информационными партнерами Югорского лыжного марафона-2022 выступают РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, окружная телерадиокомпания «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru.
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