



Объем промышленного производства в феврале 2022 года вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В целом за январь-февраль 2022 года промышленное производство увеличилось на 1,7% по сравнению с январем-февралем прошлого года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата.

Позитивную динамику показали три сектора экономики из четырех, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Обрабатывающие производства выросли к февралю 2021 года на 8,7%, сектор электрической энергии, газа и пара, кондиционирования воздуха – на 1,3%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 6,3%. Добывающие отрасли снизили объемы производства ввиду соглашения, связанного с ОПЕК+, на 44,9%.

Высокие показатели зафиксированы в таких отраслях, как производство кожи и изделий из кожи (+222%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+126%), напитков (+93%), деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (+98%).

Снижение объема выпуска продукции в феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года наблюдалось в производствах компьютеров, электронных и оптических изделий (-3,0%), машин и оборудования (- 7,0%), табачных изделий (- 15,8%).



