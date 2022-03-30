Экономика

Из кожи лезут: в феврале Волгоградская область нарастила выпуск продукции

Экономика 30.03.2022 12:17
30.03.2022 12:17


Объем промышленного производства в феврале 2022 года вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В целом за январь-февраль 2022 года промышленное производство увеличилось на 1,7% по сравнению с январем-февралем прошлого года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата.
Позитивную динамику показали три сектора экономики из четырех, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Обрабатывающие производства выросли к февралю 2021 года на 8,7%, сектор электрической энергии, газа и пара, кондиционирования воздуха – на 1,3%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, – на 6,3%. Добывающие отрасли снизили объемы производства ввиду соглашения, связанного с ОПЕК+, на 44,9%.
Высокие  показатели зафиксированы в таких отраслях, как производство кожи и изделий из кожи (+222%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+126%), напитков (+93%), деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (+98%). 
Снижение объема выпуска продукции в феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года наблюдалось в производствах компьютеров, электронных и оптических изделий (-3,0%), машин и оборудования (- 7,0%), табачных изделий (- 15,8%).

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экономика
30.03.2022 12:41
Экономика 30.03.2022 12:41

0
Далее
Экономика
30.03.2022 11:35
Экономика 30.03.2022 11:35

0
Далее
Экономика
30.03.2022 10:16
Экономика 30.03.2022 10:16

0
Далее
Экономика
30.03.2022 10:01
Экономика 30.03.2022 10:01

0
Далее
Экономика
29.03.2022 21:44
Экономика 29.03.2022 21:44

0
Далее
Экономика
29.03.2022 19:39
Экономика 29.03.2022 19:39

0
Далее
Экономика
29.03.2022 17:08
Экономика 29.03.2022 17:08

0
Далее
Экономика
29.03.2022 15:13
Экономика 29.03.2022 15:13

0
Далее
Экономика
29.03.2022 13:05
Экономика 29.03.2022 13:05

0
Далее
Экономика
29.03.2022 12:45
Экономика 29.03.2022 12:45

0
Далее
Экономика
29.03.2022 12:37
Экономика 29.03.2022 12:37

0
Далее
Экономика
29.03.2022 11:40
Экономика 29.03.2022 11:40

0
Далее
Экономика
29.03.2022 10:16
Экономика 29.03.2022 10:16

0
Далее
Экономика
29.03.2022 09:04
Экономика 29.03.2022 09:04

0
Далее
Экономика
28.03.2022 18:11
Экономика 28.03.2022 18:11

0
Далее

Лента новостей

13:21
Небывалая мышиная возня зафиксирована в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:17
Коронавирус в Волгоградской области вернулся к осени 2020 годаСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде ликвидируют еще один популярный автобусный маршрутСмотреть фотографии
12:49
Волгоградцев предупредили о химической атаке в лесахСмотреть фотографии
12:44
«Ростелеком» лидирует на рынке платного ТВ для корпоративных клиентов по итогам 2021 годаСмотреть фотографии
12:44
После скандала облкомтранс продлил жизнь пяти волгоградским маршруткамСмотреть фотографии
12:28
В Волгограде из-за демонтажа советской эстакады ограничили движениеСмотреть фотографии
12:17
Из кожи лезут: в феврале Волгоградская область нарастила выпуск продукцииСмотреть фотографии
11:52
С высоты показали возведение новой трассы в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
11:52
Браконьеров с богатым уловом задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:35
ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго принял участие в Дне открытых дверей филиала НИУ «МЭИ»Смотреть фотографии
11:31
В Волгоградской области вынесен приговор за уклонение от службы в армииСмотреть фотографии
11:25
Чудом успел выскочить: под Волгоградом из-за утечки газа сгорела ГАЗельСмотреть фотографии
11:22
Момент тарана иномаркой киоска с шаурмой в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:12
В Волгограде 30-летний насильник пообещал свести счеты с конвоиром УФСИНСмотреть фотографии
11:02
В Волгограде и Волжском запускают дачные автобусыСмотреть фотографии
10:56
Волгоградца посадили на три года за украденную бутылку водкиСмотреть фотографии
10:53
В Сети завирусился клип Игоря Растеряева, снятый в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:53
Бочаров обсудил грандиозные планы с волгоградскими овощеводамиСмотреть фотографии
10:37
Пациенты ковидной больницы в Волгоградской области пожаловались на нехватку лекарствСмотреть фотографии
10:01
В Волгоградской области спрогнозировали отток айтишниковСмотреть фотографии
09:46
Никогда такого не было — и вот опять: Фролово затапливает талыми водамиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:25
Расписание электрички Волгоград – Петров Вал изменили из-за ремонта путейСмотреть фотографии
08:32
В хуторе Волгоградской области ввели карантин из-за бешеной коровыСмотреть фотографии
08:02
Детский сад на юге Волгограда отключат от электричества 30 мартаСмотреть фотографии
07:13
Волгоградским аптекам приказали бороться с ажиотажным спросом на лекарство от щитовидкиСмотреть фотографии
06:13
В Волгограде нашли новых реставраторов для памятника комсомольцамСмотреть фотографии
00:10
Волгоградцы выбрали имена спасенным полицейскими львятамСмотреть фотографии
22:08
В Волгоградской области потеплеет до +20 градусовСмотреть фотографии
21:52
Жителей волгоградской глубинки избавили от дальних поездок к стоматологуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 