Сбер запустил решение для поддержки бизнеса в отрасли ЖКХ

Экономика 29.03.2022 11:40 Новости компаний
29.03.2022 11:40 Новости компаний
Сбер запускает специальное решение для отрасли ЖКХ, которое соберёт в себе все актуальные предложения и сервисы экосистемы Сбера для организации работы управляющих компаний и ТСН (товариществ собственников недвижимости).
Первым доступным в решении сервисом стала онлайн-платформа для автоматизации управляющих компаний и ТСН — Doma.ai.
Данная платформа включает в себя всю информацию о платежах и заявках от жителей, сведения о персонале, аналитику и базу данных по всем объектам. Кроме того, она позволяет менеджерам и диспетчерам управляющих компаний взаимодействовать с жителями и своими сотрудниками.
В дополнение к платформе сервис предоставляет отдельные мобильные приложения для жителей и техников для отслеживания статуса и выполнения работ по заявкам. Через сервис также можно просматривать и оплачивать квитанции.
Платформа доступна клиентам Сбера бесплатно. Сервис также предоставляет возможность поиска контрагентов для оказания дополнительных услуг, актуальных для управляющих компаний и ТСН.
Платформа интуитивно понятна и проста в использовании, а настроить её помогут специалисты Doma.ai.
-Разрабатывая новые продукты для различных отраслей, Сбер всегда ориентируется на ту пользу и удобство, которые они должны привнести в жизнь клиентов. Наше новое решение позволит сделать взаимодействие между жителями и управляющим компаниями более продуктивными и прозрачными. Ведь вся информация теперь содержится в одном месте и всегда доступна онлайн. Важно, что пользоваться платформой можно бесплатно, - комментирует Александр Белокопытов, вице-президент, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц Сбербанка.
-Мы всегда старались сделать жизнь управляющих компаний и ТСН проще, а инициатива Сбера даёт нам возможность быть ещё полезнее. Новый продукт экосистемы позволит создавать лучший сервис для жителей и поддержит бизнес, чтобы даже в непростых условиях он продолжал расти и становиться всё более прозрачным, - отметил Илья Сотонин, генеральный директор Doma.ai
Сбер первым на финансовом рынке запустил отраслевые решения — специализированные цифровые приложения, встроенные в интернет-банк для предпринимателей СберБизнес. Первое подобное решение — «Недвижимость» — разработано специально для предпринимателей, сдающих в аренду один или несколько объектов коммерческой недвижимости, позже Сбер также запустил отраслевое решение для управления грузоперевозками. Решения интегрированы в интернет-банк и отличаются эргономичным интерфейсом, а также наличием специализированных инструментов и виджетов, которые позволяют эффективнее и проще вести бизнес и управлять им в рамках каждой из отраслей.
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