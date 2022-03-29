Экономика

Сбер запустил решение для поддержки бизнеса в отрасли ЖКХ

Экономика 29.03.2022 11:40 Новости компаний
29.03.2022 11:40 Новости компаний


Сбер запускает специальное решение для отрасли ЖКХ, которое соберёт в себе все актуальные предложения и сервисы экосистемы Сбера для организации работы управляющих компаний и ТСН (товариществ собственников недвижимости).

Первым доступным в решении сервисом стала онлайн-платформа для автоматизации управляющих компаний и ТСН — Doma.ai.

Данная платформа включает в себя всю информацию о платежах и заявках от жителей, сведения о персонале, аналитику и базу данных по всем объектам. Кроме того, она позволяет менеджерам и диспетчерам управляющих компаний взаимодействовать с жителями и своими сотрудниками.

В дополнение к платформе сервис предоставляет отдельные мобильные приложения для жителей и техников для отслеживания статуса и выполнения работ по заявкам. Через сервис также можно просматривать и оплачивать квитанции.

Платформа доступна клиентам Сбера бесплатно. Сервис также предоставляет возможность поиска контрагентов для оказания дополнительных услуг, актуальных для управляющих компаний и ТСН.

Платформа интуитивно понятна и проста в использовании, а настроить её помогут специалисты Doma.ai.

-Разрабатывая новые продукты для различных отраслей, Сбер всегда ориентируется на ту пользу и удобство, которые они должны привнести в жизнь клиентов. Наше новое решение позволит сделать взаимодействие между жителями и управляющим компаниями более продуктивными и прозрачными. Ведь вся информация теперь содержится в одном месте и всегда доступна онлайн. Важно, что пользоваться платформой можно бесплатно, - комментирует Александр Белокопытов, вице-президент, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц Сбербанка.
-Мы всегда старались сделать жизнь управляющих компаний и ТСН проще, а инициатива Сбера даёт нам возможность быть ещё полезнее. Новый продукт экосистемы позволит создавать лучший сервис для жителей и поддержит бизнес, чтобы даже в непростых условиях он продолжал расти и становиться всё более прозрачным, - отметил Илья Сотонин, генеральный директор Doma.ai

Сбер первым на финансовом рынке запустил отраслевые решения — специализированные цифровые приложения, встроенные в интернет-банк для предпринимателей СберБизнес. Первое подобное решение — «Недвижимость» — разработано специально для предпринимателей, сдающих в аренду один или несколько объектов коммерческой недвижимости, позже Сбер также запустил отраслевое решение для управления грузоперевозками. Решения интегрированы в интернет-банк и отличаются эргономичным интерфейсом, а также наличием специализированных инструментов и виджетов, которые позволяют эффективнее и проще вести бизнес и управлять им в рамках каждой из отраслей.

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Экономика
29.03.2022 15:13
Экономика 29.03.2022 15:13

0
Далее
Экономика
29.03.2022 13:05
Экономика 29.03.2022 13:05

0
Далее
Экономика
29.03.2022 12:45
Экономика 29.03.2022 12:45

0
Далее
Экономика
29.03.2022 12:37
Экономика 29.03.2022 12:37

0
Далее
Экономика
29.03.2022 10:16
Экономика 29.03.2022 10:16

0
Далее
Экономика
29.03.2022 09:04
Экономика 29.03.2022 09:04

0
Далее
Экономика
28.03.2022 18:11
Экономика 28.03.2022 18:11

0
Далее
Экономика
28.03.2022 17:20
Экономика 28.03.2022 17:20

0
Далее
Экономика
28.03.2022 16:26
Экономика 28.03.2022 16:26

0
Далее
Экономика
28.03.2022 15:41
Экономика 28.03.2022 15:41

0
Далее
Экономика
28.03.2022 12:55
Экономика 28.03.2022 12:55

0
Далее
Экономика
28.03.2022 12:04
Экономика 28.03.2022 12:04

0
Далее
Экономика
28.03.2022 11:54
Экономика 28.03.2022 11:54

0
Далее
Экономика
28.03.2022 11:40
Экономика 28.03.2022 11:40

0
Далее
Экономика
28.03.2022 10:48
Экономика 28.03.2022 10:48

0
Далее

Лента новостей

15:25
В спецоперации погиб 27-летний танкист из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:34
Власти передумали менять схемы движения маршруток Волжский-ВолгоградСмотреть фотографии
14:32
Магазин OBI возобновит работу в Волгограде в апрелеСмотреть фотографии
14:24
Под Волгоградом у поселка Аэропорт временно закроют железнодорожный переездСмотреть фотографии
14:21
В Волгоградской области руководство почтового отделения осудили за крупную аферуСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде стартовал сезон дорожного ремонтаСмотреть фотографии
13:50
Ураган обесточил часть домов в поселке ВолгоградаСмотреть фотографии
13:39
Бывший вице-президент «Ротора» Рохус Шох переезжает в КазахстанСмотреть фотографии
13:31
Виталий Сазонов по решению суда Волгограда проведет 3 года в колонииСмотреть фотографии
13:15
Услышьте президента: перевозчики требуют от чиновников отказаться от экспериментов с маршрутками Волжский-ВолгоградСмотреть фотографии
13:05
Чиновника отправили под суд за махинации с землей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:51
На набережной Волгограда снесут недостроенный в 80-х пешеходный мостСмотреть фотографии
12:41
Мусорный регоператор вернул жителям хутора в Волгоградской области 320 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:39
Пропавшую в январе школьницу Айлиту нашли мертвой под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:37
Бочаров нацелил волгоградский завод техуглерода на конкуренцию с США и ГерманиейСмотреть фотографии
12:32
В СК сообщили подробности о смерти рабочего на заводе в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:51
Под Волгоградом в ДТП погиб водитель и пострадал 16-летний подростокСмотреть фотографии
11:35
Заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области за неделю сократилась вдвоеСмотреть фотографии
11:08
Закупка инсулина для волгоградцев застопорилась из-за жалобы фармгигантаСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде инженера электросетей подозревают в крышевании майнинговой фермыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:45
Волгоградская область приняла больше 1000 беженцев с ДонбассаСмотреть фотографии
10:39
Иностранцы занимают места уехавших за границу жителей ВолгоградаСмотреть фотографии
10:19
Иномарка врезалась в шаурмячную в Волгограде, пострадали женщина и ребенокСмотреть фотографии
09:46
СК возбудил уголовное дело после взрыва на нефтебазе в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:43
Лейтенант из Волгоградской области Максим Сафронов погиб в ходе спецоперацииСмотреть фотографии
09:36
В Волгограде из-за очередной неявки адвоката отложили процесс по мусорной афереСмотреть фотографии
09:08
Поломанные деревья и оторванные тарелки: штормовой ветер буйствует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:59
Волноваться ли родителям, если ребенок плохо говорит?Смотреть фотографии
08:42
РТКОММ организовал спутниковую связь на ежегодных гонках Берингия на КамчаткеСмотреть фотографии
08:17
Заболеваемость ОРВИ снизилась на 16% в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 