

Рассчитанная до конца 2026 года программа модернизации производства на заводе технического углерода в Волгограде продолжается в плановом порядке и будет исполнена. За последние три года в развитие предприятия и его техническое переоснащение инвестировали 3,2 млрд рублей. Благодаря вложениям завод может конкурировать с крупнейшими производителями в США и Германии. Соответствующую задачу поставил сегодня перед предприятием губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на выездном совещании.

За три года на углеродном заводе капитально отремонтировали производственные участки, операторную и лабораторию контроля качества продукции. Здесь также установили современное оборудование для улучшения качества продукции, расширения ассортимента и снижения негативного воздействия на экологию.

– Это яркий пример импортозамещения и даже импортоопережения: наше предприятие является одним из ведущих по выпуску технического углерода в России и мире, — сказал в ходе визита Андрей Бочаров. — В целом, завод держит 3% мирового и 46% российского рынка. Наша задача — создать конкуренцию крупнейшим производителям, представляющим Германию и США. И наш завод выполняет эту задачу достойно. Порядка 80% продукции уходит на экспорт — это говорит о высоком качестве и востребованности.

Сейчас на предприятии идет реконструкция действующих технологических потоков по производству технического углерода и строительство нового технологического потока. Работы закончатся к концу года, мощность выпуска увеличится на 85 тысяч тонн. Продолжается перестройка складов, строится участки для слива сырья и для разогрева мазута, завершается пусконаладка новой ТЭЦ. Для заботы об экологии выполняется монтаж и техническое перевооружение котлов-утилизаторов, реконструируются очистные сооружения.

По данным волгоградского облпромторга, завод технического углерода в Волгограда обеспечивает работой почти тысячу человек. Выпускаемый им импортозамещающий техуглерод применяется в производстве шин, резинотехнических изделий, лаков, красок, пластмасс, труб, кабелей, герметиков, аккумуляторов, в оборонной промышленности. В Волгоградской области местный техуглерод для своего производства покупают АО «Волтайр-Пром» и АО «Волжскрезино-техника».