Экономика

Бочаров нацелил волгоградский завод техуглерода на конкуренцию с США и Германией

Экономика 29.03.2022 12:37
29.03.2022 12:37


Рассчитанная до конца 2026 года программа модернизации производства на заводе технического углерода в Волгограде продолжается в плановом порядке и будет исполнена. За последние три года в развитие предприятия и его техническое переоснащение инвестировали 3,2 млрд рублей. Благодаря вложениям завод может конкурировать с крупнейшими производителями в США и Германии. Соответствующую задачу поставил сегодня перед предприятием губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на выездном совещании.

За три года на углеродном заводе капитально отремонтировали производственные участки, операторную и лабораторию контроля качества продукции. Здесь также установили современное оборудование для улучшения качества продукции, расширения ассортимента и снижения негативного воздействия на экологию.

– Это яркий пример импортозамещения и даже импортоопережения: наше предприятие является одним из ведущих по выпуску технического углерода в России и мире, — сказал в ходе визита Андрей Бочаров. — В целом, завод держит 3% мирового и 46% российского рынка. Наша задача — создать конкуренцию крупнейшим производителям, представляющим Германию и США. И наш завод выполняет эту задачу достойно. Порядка 80% продукции уходит на экспорт — это говорит о высоком качестве и востребованности.

Сейчас на предприятии идет реконструкция действующих технологических потоков по производству технического углерода и строительство нового технологического потока. Работы закончатся к концу года, мощность выпуска увеличится на 85 тысяч тонн. Продолжается перестройка складов, строится участки для слива сырья и для разогрева мазута, завершается пусконаладка новой ТЭЦ. Для заботы об экологии выполняется монтаж и техническое перевооружение котлов-утилизаторов, реконструируются очистные сооружения. 

По данным волгоградского облпромторга, завод технического углерода в Волгограда обеспечивает работой почти тысячу человек. Выпускаемый им импортозамещающий техуглерод применяется в производстве шин, резинотехнических изделий, лаков, красок, пластмасс, труб, кабелей, герметиков, аккумуляторов, в оборонной промышленности. В Волгоградской области местный техуглерод для своего производства покупают АО «Волтайр-Пром» и АО «Волжскрезино-техника».

С 2014 года в Волгоградской области реализованы запущены 26 новых производств и модернизированы 80 крупных производственных участков, созданы более 9 тысяч рабочих мест. Совокупный объём инвестиций составил более 255 млрд рублей. В программах государственной и региональной поддержки приняли участие свыше 70 промпредприятий и организаций в Волгограде и области. В 2022 году планируется завершить ещё 22 инвестпроекта общей стоимостью 51 млрд руб. В условиях новых экономический реалий губернатор на совещании с руководителями предприятий и банков поставил задачи по обеспечению стабильной работы производств и продолжению промышленных проектов развития.

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