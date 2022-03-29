Экономика

Бизнес-карты, РКО и льготные кредиты: что Сбер сегодня предлагает предпринимателям

Экономика 29.03.2022 10:16 Новости компаний
29.03.2022 10:16 Новости компаний


На повестке дня многих предпринимателей сегодня остро стоит вопрос о поиске решений и оптимизации процессов, кто-то, напротив, видит новые ниши для создания бизнеса и готов запускать эти идеи в жизнь. Как бы то ни было, без помощи банка в этих вопросах не обойтись. Собрали наиболее актуальные предложения для микро и малого бизнеса, которые предлагает Сбер. 

От банка и государства
Меры господдержки бизнеса, пожалуй, наиболее востребованный путь для МСП. Программа льготного кредитования Банка России для клиентов это сегмента предлагается и Сбером. Прием заявок по этой программе он начал с 9 марта текущего года. Согласно программе, получить льготный кредит могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия – не выше 13,5% годовых на срок до 1 года. Срок действия программы – до 30 декабря 2022 года.

Для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, заключивших кредитные договоры до 01.03.2022 также есть возможность оформить кредитные каникулы по 106-ФЗ. Вариантов изменения условий по действующим кредитам два: отсрочка основного долга и процентов до 6 месяцев с продлением срока кредита — для ИП и юридических лиц, уменьшение регулярного платежа — для ИП. Программа действует до 30 сентября 2022 года.

Также предпринимателям на заметку: 21 марта ЦБ опубликовал решение установить максимальный размер тарифа за зачисление платежей по эквайрингу не более 1% по социально значимым индустриям. Специальный тариф устанавливается автоматически на период с 18 апреля по 31 августа 2022 года, специальных действий от клиентов банков не потребуется. С перечнем индустрий можно ознакомиться непосредственно на сайте ЦБ. 

Бессрочные карты
Как сообщила пресс-служба банка, Сбер отменил срок действия бизнес-карт для индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса и корпоративных клиентов. С апреля бизнес-карты не нужно будет перевыпускать и ждать их готовности. Бизнес-карты довольно удобный инструмент для компаний. Дебетовые бизнес-карты Сбербанка, к примеру, привязаны к расчётному счёту предприятия и позволяют быстро и удобно совершать покупки в торговых сетях или интернете, в том числе осуществлять платежи, переводы, снимать и вносить наличные. Кроме того, такими картами можно оплачивать повседневные расходы, такие как командировки, закупка канцтоваров, бензина и многое другое. 
Любые операции по бессрочным бизнес-картам — покупки офлайн и онлайн в российских торгово-сервисных предприятиях, снятие наличных, переводы с бизнес-карты на бизнес-карту или карту физического лица — доступны в полном объёме.

Набирая обороты
До 30 апреля стоимость обслуживания по одноименному пакету РКО в Сбере составит один рубль в месяц в течение четырёх месяцев для новых клиентов банка, а также для юридических лиц, которые закрыли счёт не менее шести месяцев назад. По информации кредитно-финансового учреждения в пакет включено неограниченное количество платежей внутри банка и до 15 переводов в месяц на счета юридических лиц в другие банки, СМС-информирование об операциях по счёту, о списании средств и по операциям с использованием бизнес-карты. Пластиковая бизнес-карта также предоставляется бесплатно. В пакет также входят бесплатные нефинансовые сервисы «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», Работа.ру и «Электронный документооборот».

Еще одно предложение по РКО, которое может заинтересовать предпринимателей — это бесплатное открытие расчетного счета без визита в офис при подключении пакета «Легкий старт». Согласно данным сайта Сбера, в рамках данного предложения клиент получает бесплатное ежемесячное обслуживание и безлимитные платежи юрлицам внутри банка, плюс, ряд нефинансовых сервисов. 

Также до 30 апреля всем новым и действующим клиентам Сбербанка будет акционно доступен сервис проверки физических лиц, а это 3 бесплатных отчёта по данным физических лиц без ограничений по типам проверки. 

Настройки онлайн-торговли
Для малого бизнеса Сбер предлагает еще одно интересное решение —  бесплатное управление торговлей на маркетплейсах. Данный сервис позволит быстро запустить продажи и управлять онлайн-торговлей на ключевых маркетплейсах России и в соцсетях из единого личного кабинета на платформе inSales.

Такое предложение будет актуально для продавцов с каталогом товаров до 500 единиц, уже торгующих на одном из маркетплейсов или в соцсетях, но желающих выйти на новые торговые площадки. Дополнительно в рамках расширенной подписки предприниматели могут увеличить ассортимент на маркетплейсах и создать собственный или перенести уже существующий интернет-магазин на платформу inSales.

«Цифровая» подпись
Помимо всего прочего с 1 января 2022 года руководители организаций и индивидуальные предприниматели должны обращаться в ФНС или к ее доверенным лицам для получения квалифицированной электронной подписи. Таким доверенным лицом был определен Сбер, при этом электронную подпись в Сбере могут получить как клиенты банка, так и индивидуальные предприниматели, и юридические лица, не имеющие расчетного счета в Сбере. Такая подпись подойдёт для любых сервисов и порталов, где можно воспользоваться квалифицированной электронной подписью.

Для новых клиентов, обратившихся в банк за получением электронной подписи от ФНC, при открытии расчетного счета Сбер бесплатно предоставит токен для записи электронной подписи от ФНС. Токен обеспечивает безопасное хранение и применение ключей электронной подписи.

Бонус. Антикризисная акция Сбера по ВЭД
Еще одна акция банка, которую мы не смогли обойти стороной касается внешнеэкономической деятельности. До 15 мая 2022 года у новых и действующих клиентов Сбера есть возможность оформить до полугода обслуживания пакета услуг «ВЭД без границ» за 1 рубль в месяц. В пакет услуг включено бесплатное открытие и ведение одного рублевого и одного валютного счета, до 20 платежей в месяц как в рублях, так и в валюте, а также скидки на валютный перевод и валютный контроль.




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