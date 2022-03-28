Экология

Волжский абразивный завод ответственно подходит к вопросам охраны окружающей среды

Экология 28.03.2022 12:46 Новости компаний
28.03.2022 12:46 Новости компаний


Волжский абразивный завод ответственно подходит к вопросам охраны окружающей среды, осознает свою социальную ответственность перед будущим поколением и поддерживает в своей деятельности соответствие международным стандартам.

В феврале 2022 года предприятие было сертифицировано на соответствие требованиям международного стандарта DIN EN ISO 14001:2015 «Система экологического менеджмента». Аудиторы ООО «Интерсертифика-ТЮФ» дали положительное заключение сертификационной экспертизе. По итогам проверки аудиторами было отмечено, что персоналом предприятия проводится большая работа по поддержанию и совершенствованию системы экологического менеджмента. 
По всем разделам экологического стандарта создан и действует механизм менеджмента системы. Предприятие провело оценку все экологических аспектов, которые могут воздействовать на окружающую среду, оценило риски и разработали мероприятия по улучшению деятельности в области охраны окружающей среды.

Волжский абразивный завод также активно участвует в программе экологического образования молодежи, систематически предприятие посещают студенты образовательных учреждений города Волжского. Очередное знакомство с природоохранной деятельностью предприятия студентами Волжского политехнического техникума прошло в марте 2022 года.
 
Студенты ознакомились с технологическим процессом производства карбида кремния. Они посетили электроплавильный цех, ознакомились с процессом загрузки электроплавильных печей, плавки и дальнейшей разборки и сортировки электроплавильных печей карбида кремния. Побывав в исследовательском центре предприятия и исследовательской лаборатории, студенты ознакомились с методами отбора и исследований производственных выбросов и мониторинга атмосферного воздуха, который осуществляет аккредитованная лаборатория экологического контроля и промышленной санитарии абразивного завода.
 
Молодые экологи узнали технологию газоочистки серосодержащих веществ в скрубберах Вентуре и насадочных фильтрах ФК-ИС. Студенты также побывали на 3-ей очереди комплекса газоочистных сооружений, который был пущен в эксплуатацию в январе 2021 и завершил масштабный проект по очистке производственных выбросов от технологического процесса по охлаждению водой печей карбида кремния.

В ходе посещения предприятия студенты получили исчерпывающие ответы на все интересующие их вопросы. День получился весьма насыщенным информацией и заставил студентов задуматься уже сейчас о своем будущем трудовом пути. По словам некоторых учащихся, они всерьез рассматривают ОАО «ВАЗ» в качестве возможного места будущей работы, ведь для них вопрос трудоустройства уже сейчас является актуальным.

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