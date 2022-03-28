Сбер присоединился к экологической акции «Час Земли»





Сбер вновь принял участие в «Часе Земли» — самой массовой экологической акции на планете.

26 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени банк погасил подсветку главного здания Сбера на Вавилова 19, а также уличное освещение, световые вывески и знаки. То же самое было сделано и в других административных зданиях по всей стране. Основная цель акции – привлечь внимание к проблеме изменения климата и напомнить людям о необходимости заботиться о природе.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Час Земли» — это ещё одна возможность напомнить, что ресурсы планеты и нашей страны отнюдь не безграничны. Экологическая повестка значима для Сбера, мы продолжаем реализовывать различные ESG-инициативы, поскольку понимаем: Россия – наш общий дом, и только от наших действий зависит то, что с ним будет завтра. Поэтому мы делаем и будем делать всё, что в наших силах, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и беречь ресурсы нашей страны».

В рамках акции «Час Земли» в Волгоградском отделении Сбербанка были отключены на 1 час вывески и световые знаки, установленные на крышах двух административных зданий.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк: «Вопросы экологии и ответственного потребления – важные аспекты повседневной деятельности Сбербанка. Мы стремимся к тому, чтобы полностью перейти к электронному документообороту, большинство сделок в банке проходят без бумажного носителя, ежегодно высаживаем тысячи саженцев деревьев. «Час Земли» – это ежегодная акция, которая напоминает об ответственности людей бережно относиться к ресурсам планеты».

Традиционно в одну из последних суббот марта около двух миллиардов людей из более чем 180 стран мира напоминают о нашей общей ответственности перед природой. Акция «Час Земли» проводится Всемирным фондом дикой природы начиная с 2007 года. С 2009 года в ней участвует и Россия.

В дополнение к экологическим инициативам СберОбразование запустил специальный образовательный проект для детей «Один дом». Три мини-игры научат школьников заботиться об окружающей среде: ухаживать за растениями, экономить электроэнергию, сортировать отходы. Сыграть в них и сделать лучше планету — наш общий дом — можно уже сейчас.



