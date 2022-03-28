Банк «Открытие» начал прием заявок по льготной ипотеке на обновленных условиях

Экономика 28.03.2022 10:14 Новости компаний
28.03.2022 10:14 Новости компаний
Клиенты банка «Открытие» могут подать заявку на льготную ипотеку на новых условиях. Подать заявку можно как дистанционно, так и в офисе банка. Заключение сделок будет возможно с 1 апреля, после вступления в силу нового постановления правительства.
В соответствии с новыми условиями госпрограммы максимальная сумма льготного ипотечного кредита увеличена до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и до 6 млн рублей для остальных регионов России. Ставка составит 12% годовых.
Клиенты «Открытия» смогут оформить льготный ипотечный кредит по программе банка «Ипотека с господдержкой» со скидкой 0,3 процентных пункта от базовой ставки при первоначальном взносе от 30%.
Госпрограмма льготной ипотеки предусматривает покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика. В программе может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса. Размер первоначального взноса начинается от 15%, максимальный срок кредита – 30 лет.
«Льготная ипотека всегда была очень востребована клиентами и способствовала развитию рынка жилья. В нынешних условиях программа становится еще более значимой мерой поддержки граждан. Несмотря на рост ставки, увеличение лимита по программе сохранит доступность ипотеки для многих заемщиков и поможет им решить свой жилищный вопрос», – говорит Нина Крючкова, вице-президент банка «Открытие».
Подать заявку и ознакомиться с обновленными условиями госпрограммы можно на сайте банка.
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