В трех районах Волгограда временно отключат свет 28 марта

Десятки домов на полдня останутся без света днем 28 марта в Кировском и Красноармейском районах Волгограда. Под плановое отключение попали также пять шестиэтажек в Краснооктябрьском районе по адресам: проспект им. Ленина, 111, 113, 115, 117, 119, сообщили ИА «Высота 102» в АО «ВМЭС».
В Кировском районе электроэнергии не будет сегодня с 13.00 до 17.00 в частном секторе на ул. Алычевая, д.1-17, д.2-12, ул.Абрикосовая, д.7-25, ул. Рудная, д. 8-28, ул. Гранатовая, д.1-23 д.2-42. Свет отключат также в поселках им. Саши Чекалина и 9-й участок ВПЭЛС с 09.00 до 17.00.
В Красноармейском районе под плановое отключение попали поселок Подгорный, а также несколько улиц в поселке им. Кирова в Светлоярском районе: Изобильная, Янтарная, Магистральная. Частные дома останутся без света с 11 до 17 часов.