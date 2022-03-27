В Волгограде разыскивают сбившего пешехода водителя

Происшествия 27.03.2022 10:49
27.03.2022 10:49
В Волгограде объявлен в розыск водитель, который на машине белого цвета сбил мужчину. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в двенадцатом часу дня на ул. Санаторная. Машина сбила пешехода, который пересекал дорогу в неустановленном для этого месте. После чего скрылся. Пешеход госпитализирован.
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