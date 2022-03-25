Экономика 25.03.2022 16:02 Новости компаний
25.03.2022 16:02 Новости компаний
По итогам 2021 года Поволжский банк Сбербанка увеличил показатели в направлении торгового эквайринга. Так на 20% выросло количество транзакций, совершенных через терминалы банка, по сравнению с 2020 годом. А объем торгового эквайринга увеличился на 24%. Кроме того, расширилась сеть терминалов Сбербанка на офлайн-площадках, принимающих бесконтактную оплату банковскими картами. На конец 2021 года их было установлено более 245 тыс., за год их количество увеличилось почти на 20 тыс. устройств.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка: «Бесконтактная оплата является одним из наиболее удобных и привычных способов проведения платежей для клиентов нашего банка. Об этом говорят и цифры: более 1,4 млрд операций на общую сумму, превышающую 700 млрд рублей, было проведено в Поволжье в прошедшем году через терминалы Сбера в торговых точках. Сегодня Сбербанк предлагает своим клиентам различные варианты проведения безналичной оплаты, а также развивает новые возможности».
Напомним, что в настоящее время проводить бесконтактную оплату можно любыми картами, выпущенными банками РФ, а также с помощью электронных кошельков Samsung Pay и SberPay (Android NFC) на картах МИР, а также Mir Pay.
Справка: Поволжский банк Сбербанка обслуживает клиентов на территории семи субъектов Российской Федерации: Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской, Астраханской и Пензенской областей.
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