Федеральные новости

Госдума планирует отменить плату за проезд в электричках для детей до 7 лет

Федеральные новости 25.03.2022 13:36
25.03.2022 13:36


Депутаты Государственной думы планируют отменить  плату  за проезд для детей в возрасте от пяти до семи лет в электричках. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу Госдумы, с такой инициативой парламентарии выступили 25 марта.  

— Внесены поправки в Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта РФ», — говорится в сообщении пресс-службы ГД. — Как подчеркивают авторы инициативы, это станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми. Сейчас билеты таким детям нужно оплачивать в полном объеме, в отличие от детей в возрасте до пяти и после семи лет. При этом доля пассажиров от пяти до семи лет — примерно 0,3%, а выручка от продажи им билетов за прошлый год составила 0,1% от общей выручки от пригородных перевозок.

Частичная стоимость оплаты проезда детей с пяти до семи лет в поездах пригородного сообщения в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. На территории 48 субъектов РФ предусмотрена скидка в размере от 50 % до 75 %. 

—  Представляется целесообразным привести к единообразию норму о бесплатном проезде, предоставив пассажирам право бесплатно провозить детей в возрасте до семи лет включительно в электричках без предоставления отдельного места по аналогии с городским транспортом, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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