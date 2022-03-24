Федеральные новости

Россия снимает ограничения на перемещение через госграницу с Казахстаном

Федеральные новости 24.03.2022 13:25
24.03.2022 13:25


Сегодня, 24 марта, Оперативный штаб  по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принял решении о снятии ограничений на перемещение через государственную границу с Казахстаном и Монголией. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальное заявление Правительства, решение вступит в силу в ночь на 30 марта. 

— С 0 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года будут сняты ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы, — сообщает пресс-служба  кабмина.

Напомним, что Волгоградская область граничит с Казахстаном. 

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