Сегодня, 24 марта, Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принял решении о снятии ограничений на перемещение через государственную границу с Казахстаном и Монголией. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на официальное заявление Правительства, решение вступит в силу в ночь на 30 марта.

— С 0 часов 00 минут по московскому времени 30 марта 2022 года будут сняты ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд граждан России в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы, а также иностранных граждан и лиц без гражданства в Россию и граждан России в Монголию через сухопутный участок российско-монгольской границы, — сообщает пресс-служба кабмина.

Напомним, что Волгоградская область граничит с Казахстаном.