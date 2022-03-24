Экономика

Волгоградцам предлагают работу в Европе и Китае

Экономика 24.03.2022 12:12
24.03.2022 12:12


ТОП-10 самых дорогих вакансий марта в Волгоградской области опубликовала служба исследований hh.ru. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, больше всех готовы платить директору тепличного комплекса в Волжском, программисту и директору по логистике. Можно работать как в Волгограде и области, так и переехать, например, на Кипр, в Сибирь или в Ростов-на-Дону.

Самую высокую на сегодняшний день зарплату в Волгоградской области предлагают Backend-разработчик (PHP) – от 3 000 до 5 000 евро на руки. Сотрудник может работать удаленно или в головном офисе компании на Кипре. Помимо профессиональных знаний и опыта работы от 3-х лет  от кандидата требуется честность и открытость, а также умение брать на себя и ответственность. Компания предлагает отсутствие бюрократии и дресс-кода, компенсацию английского, поездки на ИТ-конференции и возможность релокации в Европу.

На втором месте вакансия из города Волжский – в тепличный комплекс (выращивание томатов и огурцов) требуется директор - «современный управленец» с высокими лидерскими качествами. Зарплата от 300 000 до 600 000 тыс. рублей. 

На третьем месте по уровню зарплаты также вакансия директора. Крупному производственному предприятию из Сибирского ФО требуется директор по логистике с зарплатой 340 000 рублей. От кандидата требуется опыт организации жд и автотранспортных перевозок, а также опыт организации мультимодальных (разными видами транспорта) перевозок.

Также в топ самых дорогих вакансий марта в Волгоградской области вошли предложения для главного инженера на алкогольное производство (водка, пиво), вахта 3/1 с зарплатой 300 000 руб., инженера с образованием электронщика и «умением работать руками» с зарплатой от 150 000 руб. и переездом в Китай (Шанхай), руководителя отдела продаж в ИТ-компанию (решения для ЖКХ) в Волгограде с зарплатой от 80 000 до 250 000 тыс. рублей, главного бухгалтера (до 150 000 руб.), комбайнера, заведующего отделением лучевой диагностики и водителя – от 100 000 руб..


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