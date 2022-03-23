Экономика

Бюджет-2021: на что власти Волгоградской области потратили 145,5 млрд рублей

Экономика 23.03.2022 21:09
23.03.2022 21:09


Чиновники в Волгоградской области подвели итоги исполнения бюджета региона в 2021 году. Видеоконференцию с руководителями финансовых органов региона провел первый вице-губернатор – председатель комитета финансов Александр Дорждеев.

За год из казны Волгоградской области израсходовали 145,5 млрд рублей. По сравнению в 2020 годом траты выросли на 9,6 млрд рублей или 7,1%. Полностью были выполнены все социальные обязательства, сообщили в пресс-службе областной администрации. На соцподдержку власти направили 8,8 млрд рублей, на повышение зарплат бюджетников – 572,7 млн рублей. На ежемесячные доплаты 12,8 тысячам классным руководителям из казны выделили более 1 млрд рублей. На мероприятия по профилактике COVID-19 власти Волгоградской области потратили 19,1 млрд рублей.

Расходы на ежемесячные выплаты детям 3-7 лет составили более 6,4 млрд рублей, на горячее питание 150 тысяч школьников – 1,4 млрд рублей. Для улучшения жилищных условий 6,1 тысячи волгоградцев из бюджета потратили 2,8 млрд рублей, на пособия по безработице – 800 млн рублей, на льготные лекарства – 2,3 млрд рублей.

Значительной статьей расходов стала реализация нацпроектов – на них власти Волгоградской области направили 26,5 млрд рублей, в том числе на:

- строительство и реконструкцию школ, детсадов, объектов спорта и культуры, дорожной и инженерной инфраструктуры – 7,2 млрд рублей;
- проекты благоустройства – 1,1 млрд рублей;
- развитие дорожного хозяйства – 18,4 млрд рублей.

Доходы бюджета Волгоградской области по итогам 2021 года составили 144,1 млрд рублей, что на 13,1 млрд рублей (10%) больше уровня 2020 года. Более 60% доходов составили налоговые и неналоговые поступления на сумму 87,7 млрд рублей, что на 10,9 млрд рублей или 14,2% больше прошлогоднего уровня.

В 2021 году несмотря на пандемию коронавируса и напряженность на мировых рынках Волгоградская область сохранила стабильное экономическое положение. Основные макроэкономические показатели выросли, обеспечен рост налоговых доходов, в частности, на 4,5 млрд рублей увеличились поступления по налогам на прибыль организаций и акцизам на нефтепродукты. На 1,9 млрд рублей выросли налоговые доходы по «упрощенке», на 1,3 млрд рублей – по НДФЛ. Безвозмездные поступления в 2021 году составили 56,4 млрд рублей, что на 2,2 млрд рублей больше, чем в 2020-м.

– Опыт работы в условиях пандемии коронавирусной инфекции и ограничений экономического характера показал, что у Волгоградской области есть запас прочности, — подчеркнул Александр Дорждеев. – Сегодня, когда страна столкнулась с беспрецедентным по масштабу внешнеэкономическим давлением, важно сохранить устойчивость бюджетной системы. Продолжать проведение сбалансированной бюджетной политики, обеспечивать финансирование текущей деятельности, приоритетных социальных и экономических задач.

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